„Wszystko, co będę mógł, to będę czynił, aby popsuć plany Tuska, zepsuć mu jego kryminalny, bandycki scenariusz. Jestem przekonany, że przyjdzie czas na rozliczenie Tuska i tych skorumpowanych sędziów” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, korzystający z prawa do azylu na Węgrzech.
Zbigniew Ziobro zabrał głos na temat wyborów parlamentarnych na Węgrzech.
Z całą pewnością zwycięstwo pana Petera Magyara będzie oznaczać dla Węgrów moskiewskie zwyczaje, czyli cenzurę internetu, prześladowanie opozycji na wzór i podobieństwo, może jeszcze bardziej radykalnie niż teraz ma to miejsce w Polsce i wszystkie te fajerwerki związane z pełną zależnością sądów i ich orzeczeń, wyroków od polityków - to, co zrobił Tusk z Żurkiem w Polsce
— wskazał.
To jest scenariusz moskiewski, bo tak funkcjonuje Moskwa, ale Moskwie jest coraz bliżej do Brukseli, bo Bruksela chce mieć państwa wasalne, gdzie „standardy” są tylko pustym hasłem, a tak naprawdę idzie o to, aby rządzili tam ludzie całkowicie spolegliwi, oddani, posłuszni dyrektywom pani von der Leyen i jej towarzyszy, a tak naprawdę też i telefonów z Berlina rzecz jasna
— zaznaczył.
O czym symbolicznie świadczyło obecność pana ambasadora Niemiec w czasie bardzo ważnej debaty w Polsce
— zauważył.
Co zrobi Ziobro?
Zbigniew Ziobro został zapytany o co, zrobi, jeżeli wybory wygra lider opozycji i czy wróci wówczas do Polski.
Mam taką naturę i przećwiczyłem to wtedy, kiedy usłyszałem rozpoznanie o nowotworze złośliwym z bardzo marnymi i kiepskimi szansami na prowadzenie takiej rozmowy dzisiaj z państwem, że nie biorę pod uwagę negatywnych scenariuszy, tylko zawsze nastawiam się pozytywnie. Oczywiście byłem gotów oczywiście zmierzyć się też z negatywnym scenariuszem, w którym sobie przygotowałem testament, przygotowałem wszystkie niezbędne zadania odpowiedzialnego człowieka, ojca, rodziny, tak, aby rodzina mogła funkcjonować beze mnie
— wyjaśnił.
Myślę pozytywnie, wierzę w pana premiera Orbana, a wszystko w rękach Opatrzności. Jestem człowiekiem niewinnym, nie złamałem prawa. Natomiast wszystko, co będę mógł, to będę czynił, aby popsuć plany Tuska, zepsuć mu jego kryminalny, bandycki scenariusz. Jestem przekonany, że przyjdzie czas na rozliczenie Tuska i tych skorumpowanych sędziów
— powiedział.
Choroba
Zbigniew Ziobro zabrał także głos na temat swojej sytuacji zdrowotnej.
Mam liczne powikłania. Jest to typ leczenia nowotworu, który wymaga częstych powtórzeń, sprawdzeń, tak zwany PET albo tomografia co trzy miesiące, ponieważ ta choroba ma dużą tendencję do nawrotu
— wskazał.
Oczywiście żyję w warunkach pewnego stresu, bo bardzo bym chciał być w Polsce i wytoczyć bitwę polityczną Tuskowi. Oni tego się boją. Chcieliby mnie zamknąć, więc skoro nie chcą się mierzyć po rycersku według jasnych zasad, to będę walczył z nimi tak, jak mądrość mi podpowiada, czyli będę korzystał za pośrednictwem między innymi państwa z prawa do kontaktu z Polakami, pokazywania faktów takimi, jakimi one są naprawdę
— mówił.
Ziobro przekazał, że jego głos zapewne już nigdy nie będzie brzmiał w pełni zdrowo.
Jest to związane z długo trwającą chorobą nowotworową i pewnymi zmianami związanymi ze zniszczeniem nabłonka przełyku, ale też krtani, ponieważ to ściśle związane a później jeszcze z uszkodzeniami jednej ze strun głosowych w trakcie samej operacji, kiedy nowotwór był wycinany. Cóż… żyję, nie poddam się. Owszem, był taki moment, kiedy zakładałem odejście z życia publicznego wtedy, gdybym nie odzyskał w ogóle głosu, bo przez pewien czas prawie w ogóle nie mogłem mówić, ale głos odzyskałem na tyle, że mówić potrafię, argumentów używam i to boli bardzo Tuska. Będę to robił, dopóki będzie to możliwe. Dzisiaj robię to za sprawą pana premiera Viktora Orbana, któremu jestem wdzięczny, trzymam za niego kciuki
— zaznaczył.
Adrian Siwek/wPolsce24
