„Tu już argumenty nie wystarczają, potrzebne są egzorcyzmy” - grzmiał wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, atakując prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który skrytykował forsowaną przez koalicję 13 grudnia pożyczkę z programu SAFE.
Prezes PiS był dziś pytany, dlaczego prawie cały klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosował w piątek w Sejmie przeciwko ustawie wprowadzającej unijny program dozbrajania SAFE. Jak wskazał Jarosław Kaczyński, program SAFE ma „potężne aspekty polityczne”.
Jest wpisany w ten cel, który dzisiaj stawiają sobie przede wszystkim Niemcy. Europa zjednoczona pod przywództwem niemieckim ze wszystkimi tego konsekwencjami
— zaznaczył prezes PiS.
Stwierdził również, że niemiecki plan jest już „jasno i wprost” formułowany przez kanclerza Friedricha Merza. Ocenił też, Niemcy jako państwo postnazistowskie powinno „siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje, a nie próbować przewodzić”.
Prezes PiS podkreślił, że „polska niepodległość nie ma po prostu ceny”.
I dlatego nawet jeżeli byśmy mieli trochę więcej zapłacić, to to jest nieporównanie bardziej opłacalne dla Polski, dla przyszłości także osobistej pomyślności Polaków, polskich rodzin niż to, co jest nam proponowane. Bo proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy
— oświadczył.
Pytany, czy Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę wdrażającą program SAFE, Jarosław Kaczyński odpowiedział, że w jego przekonaniu prezydent powinien to zrobić.
Ale oczywiście to jest decyzja prezydenta, a nie moja
— dodał.
Atak Sikorskiego
O słowa Kaczyńskiego Sikorski był pytany w poniedziałek podczas konferencji prasowej.
Tu już argumenty nie wystarczają, tu są potrzebne egzorcyzmy. Prezesowi naprawdę się coś odkleiło. Przypominam, że Niemcy są naszym sojusznikiem. Tak w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i członkiem naszej europejskiej rodziny. (Prezes PiS) próbuje znowu szczuć na sąsiada, do którego trafia jedna czwarta naszego eksportu
— odpowiedział ostro minister spraw zagranicznych.
Według szefa MSZ, dzięki m.in. wiarygodności Niemiec, które posiadają rating kredytowy AAA, mamy możliwość zaciągnięcia „bardzo korzystnej pożyczki na 40 lat z dziesięcioletnią karencją”. Jak podkreślił, rozwiązanie to jest dobre dla polskich finansów, wojska i bezpieczeństwa.
Z zacietrzewienia ideologicznego - bo im nie przechodzi przez gardło, że Unia zrobiła coś dobrego dla Polski - teraz namawiają prezydenta do weta. (…)Jeżeli pan prezydent zawetuje, to znaczy, że jest przeciwko stabilnym finansom, bezpieczeństwu Polski i lepszemu wyposażeniu Wojska Polskiego
— mówił Sikorski.
SAFE i tak będzie?
Wicepremier został dopytany o ewentualne weto prezydenta do ustawy o SAFE.
Ustawa nie jest ustawą o przyjęciu SAFE. Jest tylko ustawą o stworzeniu bardziej transparentnego wehikułu instytucjonalnego do przyjęcia SAFE. Więc panie prezydencie, może pan wetować, SAFE i tak będzie, Wojsko Polskie i tak te pieniądze dostanie
— stwierdził.
Adrian Siwek/PAP
