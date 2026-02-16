„Organizować w Stalowej Woli partyjną konwencję i równocześnie blokować wielkie pieniądze dla Huty z programu SAFE - potrafi tylko PiS” - napisał na portalu X premier Donald Tusk. W komentarzach politycy opozycji przypomnieli szefowi rządu m.in. co stało się z pieniędzmi z KPO oraz do jakiego stanu polską zbrojeniówkę doprowadziły poprzednie rządy Tuska.
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, b. szef MON Mariusz Błaszczak ocenił, że „pieniądze, które zostały zaproponowane w funduszu SAFE, prowadzą w prostej drodze do zaszantażowania naszego kraju”. Poinformował też, że w najbliższą sobotę, 21 lutego, w Stalowej Woli odbędzie się piąta konwencja dotycząca programu PiS. Jak mówił, tym razem tematem przewodnim spotkania będzie obronność.
Tusk: Szczyt bezczelności
Ta zapowiedź bardzo nie spodobała się premierowi Donaldowi Tuskowi.
Szczyt bezczelności! Organizować w Stalowej Woli partyjną konwencję i równocześnie blokować wielkie pieniądze dla Huty z programu SAFE - potrafi tylko PiS
— napisał na platformie X.
„Grabarz polskiego przemysłu zbrojeniowego”
Premier doczekał się komentarzy - nie zawsze pochlebnych.
Szczytem bezczelności jest powoływanie na Stalową Wolę przez kogoś, kto nadzorował wpuszczenie do strategicznej fabryki CHIŃCZYKÓW i za którego rządów Huta Stalowa Wola przez brak zamówień stanęła na skraju upadłości. To „za Tuska” ludzie w HSW pracowali na 4/5 etatu, a były momenty, że jednego dnia pracę traciło 1000 osób. Wszystko zmieniło się w 2015 roku kiedy PiS wzięło odpowiedzialność za Polskę i uratowało HSW stawiając na ten zakład. Przez 8 lat ponad 16 mld zł w zamówieniach: Krab, Rak i Borsuk oraz wiele innych programów. Do tego decyzja o dokapitalizowaniu HSW kwotą 800 mln zł, dzięki czemu doszło do odzyskania od chińskiego podmiotu sprywatyzowanej przez PO części zakładu - to pozwoliło zwiększyć potencjał produkcji zbudować nową halę i park przemysłowy. W efekcie HSW może produkować znacznie więcej. I dlatego Stalowa Wola jest najlepszym miejscem aby mówić o sprawczości oraz wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości w budowaniu polskich, a nie niemieckich zakładów zbrojeniowych. A jeżeli chodzi o bezczelność to Ty zdobyłeś już dawno nie jeden szczyt, a całą ich koronę
— napisał były szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.
Nie chcemy, aby pieniądze z SAFE rozeszły się jak KPO dla swoich (jachty, sex kluby itp.), a Polacy zostali z kredytem na lata. Tego nie chcemy
— skomentował Rafał Bochenek, rzecznik PiS.
Szczytem bezczelności jest to, że grabarz polskiego przemysłu zbrojeniowego, czyli Tusk, wypowiada się na temat HSW. Za rządów pierwszego Tuska HSW była bliska upadłości. Co więcej, sprzedaliście połowę zakładu Chińczykom. Dzięki rządom PiS HSW stała się europejską perełką
— odpowiedział Tuskowi poseł PiS Andrzej Śliwka.
Szczyt bezczelności! Zapożyczać Polskę na miliardy euro na niejasnych, niemieckich warunkach, jednocześnie wmawiając Polakom, że to gigantyczny sukces!
— skomentowała europoseł Anna Zalewska.
Pan wniosku do SAFE nie czytał. HSW SA nie jest w nim wymieniona, ale jak media donoszą spółka zarządzania przez niedawnego posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Poncyliusza już tak
— napisał poseł Rafał Weber.
W Berlinie i Bruskeli już się na Panu poznali, wystarczy pokazać odpowiednio dużą sumę i przestaje Pan zadawać zbędne pytania. Tak było w przeszłości, tak jest też z SAFE
— ocenił Bartosz Bocheńczak, działacz Konfederacji.
Podsumowanie
Donald Tusk skrytykował PiS za organizowanie konwencji w Stalowej Woli przy jednoczesnym sprzeciwie wobec programu SAFE, który jego zdaniem mógłby przynieść duże środki dla Huty Stalowa Wola. Opozycja ostro odpowiedziała, przypominając problemy zakładu za wcześniejszych rządów Tuska oraz podkreślając inwestycje i zamówienia zbrojeniowe realizowane za rządów PiS. Politycy PiS zarzucili też rządowi ryzyko zadłużenia Polski na niejasnych warunkach i obawy, że środki z SAFE mogą zostać źle rozdysponowane, podobnie jak stało się z KPO.
