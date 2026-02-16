„Mowy nie ma o żadnych sojuszach z partią Brauna” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Lider największej partii opozycyjnej już kolejny raz stanowczo ucina sugestie o rzekomej koalicji PiS z KKP.
Choć koalicja rządząca i część dziennikarzy próbuje z uporem godnym lepszej sprawy wmontować PiS w koalicję z partią Grzegorza Brauna, Jarosław Kaczyński już kilkakrotnie wyraźnie zaprzeczył takim sugestiom. Tak było również podczas dzisiejszej konferencji prasowej.
CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS na konferencji zaapelował do mediów. „O tym się nic nie mówi”. „Za chwilę zacznie się objazd wszystkich gmin”
„Tam są różne ‘Jaszczury’”
Prezes PiS po raz kolejny stanowczo wykluczył współpracę PiS z KKP Grzegorza Brauna.
To chcę bardzo jasno powiedzieć, bo tutaj ostatnio też powstało pewne zamieszanie: mowy nie ma o żadnych sojuszach z partią Brauna. To jest ugrupowanie z jednej strony całkowicie niepoważne - tam są różne „Jaszczury” (Wojciech Olszański vel Aleksander Jabłonowski - przyp. JJ) i tym podobne osoby, ludzie związani z Rosją, prorosyjscy, proputinowscy, być może mający jakieś problemy z równowagą psychiczną. Wreszcie - ludzie siedzący w więzieniu za szpiegostwo na rzecz Rosji, jak pan Piskorski
— wskazał Kaczyński
Takich ludzi w polskim życiu politycznym w ogóle nie powinno być. To, że mielibyśmy z nimi współpracować, byłoby nie tylko kompromitujące, ale i dysfunkcjonalne
— podkreślił.
Jakich ludzi potrzebowałby przyszły rząd PiS?
Pamiętajcie państwo również, że chodzi o to, żeby w Polsce powstał rząd niepodległościowy - bo dzisiaj jest kwestia pytania o polską niepodległość - ale także rząd bardzo sprawny. Rząd, który w tej piekielnie trudnej sytuacji, w którą zostaliśmy wpędzeni przez obecne rządy, da sobie radę
— powiedział prezes PiS.
Do tego są potrzebni ludzie, którzy są odpowiedzialni, którzy nie niszczą polskiego życia publicznego, nie sprowadzają go do poziomu jakiegoś bardzo marnego widowiska, jakiejś burleski dla niezbyt wymagającej publiczności. I to chciałem, proszę państwa, bardzo mocno podkreślić
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: Czy jest sens wmontowywać PiS w koalicję z Braunem? Brudziński bez ogródek: Jesteśmy partią racjonalną, a nie radykalną czy idiotyczną
Podsumowanie
Jarosław Kaczyński stanowczo zaprzeczył jakimkolwiek planom współpracy PiS z partią Grzegorza Brauna. Ocenił to ugrupowanie jako niepoważne, skompromitowane i powiązane z prorosyjskimi środowiskami. Podkreślił, że tacy ludzie nie powinni mieć miejsca w polityce, a ewentualny sojusz z tego rodzaju partią byłby kompromitujący i szkodliwy. Lider PiS zaznaczył też, że w przyszłym rządzie muszą znaleźć się osoby odpowiedzialne, sprawne, zdolne do obrony polskiej niepodległości.
Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753352-prezes-pis-mowy-nie-ma-o-zadnych-sojuszach-z-partia-brauna
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.