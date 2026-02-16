„Władysław Kosiniak-Kamysz musiałby mieć zdolności przywódcze. Żeby być premierem trzeba mieć określone cechy charakteru” - powiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan na antenie Radia Zet, wyrażając wątpliwość co do tego, czy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby przejąć władzę w kraju.
Adam Bielan został zapytany na antenie Radia Zet, czy wyobraża sobie rząd Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją, PSL-em i dużą częścią polityków Polski 2050, na czele którego stanąłby lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
Nie wiem. Nie pracuję nad tym, żeby tak było. Władysław Kosiniak-Kamysz musiałby mieć zdolności przywódcze. Żeby być premierem trzeba mieć określone cechy charakteru
— wskazał.
Zaznaczył przy tym, że nie życzy PSL-owi źle, ponieważ w przyszłym parlamencie może to być „jakiś partner” dla PiS.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Działacz PSL: Czarzasty powinien przemyśleć swoją postawę. Nie reprezentuje tylko Lewicy i komunistów
Co z Hołownią?
Adam Bielan zabrał głos także na temat Szymona Hołowni. Został on zapytany, czy zaprosiłby go ponownie na kolację tak jak latem ubiegłego roku.
Nie wiem, czy Szymon Hołownia życzy sobie, żebym zapraszał go publicznie
— zastrzegł polityk PiS.
Szymon Hołownia podjął własną decyzję o odejściu z funkcji szefa partii, kandydowaniu na funkcję wysokiego komisarza ONZ i mogę powiedzieć publicznie, że go przed tym przestrzegałem, ale to była jego decyzja. Jest dorosłym człowiekiem. Ponosi w tej chwili za tę decyzję konsekwencję
— wskazał.
Przestrzegałem, by nie kandydował na stanowisko w ONZ, bo nie miał żadnych szans. Nie wiem, kto go na to namówił, ale na pewno nie był to ktoś, kto mu dobrze życzył
— podkreślił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753351-kosiniak-kamysz-premierem-bielan-trzeba-miec-okreslone-cechy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.