Europoseł Michał Kobosko poinformował, że złożył rezygnację z członkostwa w Polsce 2050. Wśród powodów swojej decyzji wymienił przyjętą przez sobotnią Radę Krajową ugrupowania uchwałę zamrażającą zmiany personalne w klubie i partii. Określam to wprost jako próbę wprowadzenia w partii dyktatury - dodał. „Po dzisiejszym skandalicznym zaatakowaniu Polski 2050 i jej ludzi Michał Kobosko odszedł z partii. Żaden inny scenariusz nie byłby do przyjęcia” - odwinęła się partia za pośrednictwem profilu w serwisie X.
W dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni
— napisał Kobosko w przesłanym w poniedziałek PAP oświadczeniu.
Kobosko oskarża
Jako jeden z powodów swojej decyzji podał przegłosowany w sobotę przez Radę Krajową uchwały zamrażającej zmiany personalne w klubie parlamentarnym i partii do 21 marca 2026 roku.
Takie działania, zaproponowanie i przegłosowanie, takiej uchwały, określam wprost jako próbę wprowadzenia w partii dyktatury
— ocenił Kobosko.
Bardzo dziękuję wszystkim fantastycznym, dobrym ludziom, z którymi współtworzyłem Polskę 2050 w latach jej rozkwitu. To są prawdziwi państwowcy, społecznicy, ludzie, którym zależy i którzy chcą dobrze dla Polski i Polaków
— zaznaczył Kobosko, który był pierwszym przewodniczącym Polski 2050, a potem jej wiceszefem.
Pozostaje w Europarlamencie
Michał Kobosko poinformował, że nadal będzie działać w Parlamencie Europejskim. Dodał, że Polska potrzebuje partii środka, „bez zacietrzewienia ideologicznego, z jasnym nastawieniem prorozwojowym”.
Na rzecz takich inicjatyw jestem zdecydowany nadal działać
— podkreślił w oświadczeniu europoseł.
Później oświadczenie Kobosko opublikował w mediach społecznościowych.
Partia o „skandalicznym ataku”
Wkrótce po tej informacji pojawił się krótki, lecz wyjątkowo publicysty komentarz partii Polski 2050.
Po dzisiejszym skandalicznym zaatakowaniu Polski 2050 i jej ludzi Michał Kobosko odszedł z partii. Żaden inny scenariusz nie byłby do przyjęcia
— napisano na profilu ugrupowania w serwisie X.
Będą masowe odejścia z partii?
Przypomnijmy, sobotnia Rada Krajowa Polski 2050 zobowiązała członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć. Rada chce też zawieszenia postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymania się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych. Po obradach Rady Krajowej pojawiły się głosy, że „kagańcowa” uchwała nie ma mocy prawnej oraz że to symboliczny koniec partii.
Po obradach Rady Krajowej odejście z Polski 2050 ogłosiła posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Według niej nie do końca jest przejrzyste, w jaki sposób została zwołana Rada Krajowa i czy stało się to zgodnie z regulaminem.
Rozważam odejście, ponieważ niestety ta partia idzie w kierunku nie w takim, w którym ja chciałabym pójść ze swoimi przekonaniami, ze swoimi poglądami i z tym, jak ja widzę siebie w polityce
— powiedziała dziennikarzom w Białymstoku podlaska posłanka Polski 2050 Barbara Okuła. Dodała, że daje sobie czas na podjęcie decyzji do następnego posiedzenia Sejmu, który zbiera się w przyszłym tygodniu.
