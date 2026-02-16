„W najbliższą sobotę w Stalowej Woli odbędzie się piąta z kolei konwencja dot. programu Prawa i Sprawiedliwości, tym razem poświęcona obronności” - przekazał Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i były minister obrony narodowej.
W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego oraz wiceprezesa Mariusza Błaszczaka.
Konwencja programowa
Podczas niej Mariusz Błaszczak zapowiedział piątą konwencję programową PiS.
W najbliższą sobotę w Stalowej Woli odbędzie się piąta z kolei konwencja dot. programu Prawa i Sprawiedliwości, tym razem poświęcona obronności
— zaznaczył.
Będziemy przedstawiać nasze postulaty programowe po tym, kiedy zostały one sformułowane na kongresie w Katowicach
— wskazał.
Bezpieczne państwo
Prawo i Sprawiedliwość zachęca do udziału w konwencji.
Silna armia. Nowoczesne technologie. Sprawne służby. Tak buduje się bezpieczne państwo. 21 lutego, w najbliższą sobotę, w Stalowej Woli porozmawiamy o przyszłości Polski - o tym, jak wzmocnić nasze bezpieczeństwo w niestabilnych czasach. To debata o tym, w jakiej Polsce będą żyły nasze dzieci. Bądź z nami!
— wskazano na profilu Prawa i Sprawiedliwości na platformie X.
Adrian Siwek/300 Polityka/X/Youtube
