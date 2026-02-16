„Pani Marto, nasza Pierwsza Damo, proszę się nie przejmować, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Będzie pani gryziona. Uprzedzano też panią wcześniej, że to tak będzie wyglądało. Natomiast bardzo się cieszę, że ma pani odwagę mówić o własnych przekonaniach wprost, co zatyka ich wszystkich” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Jakubiak, poseł Wolnych Republikanów.
Z każdym dniem Karol Nawrocki i Marta Nawrocka są przedmiotem coraz bardziej podłych ataków, których głównym celem jest ich ośmieszenie i poniżenie. Ten przemysł pogardy po raz kolejny widać w ostatnich słowach Joanny Scheuring-Wielgus oraz „Newsweeku”, „Gazecie Wyborczej” czy „Wysokich Obcasach”. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Jakubiak, poseł Wolnych Republikanów.
Natychmiast mam…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753334-jakubiak-do-nawrockiej-psy-szczekaja-karawana-jedzie-dalej