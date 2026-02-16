Prokurator skierował do gdańskiej policji pismo w sprawie marki „Nowrocky”. Chodzi o używanie przez firmę znaku towarowego „R”, który wskazuje na prawną ochronę marki. Prezydent nie jest w żadnej sposób związany finansowo z tą marką. W jej ubraniach pojawił się podczas odwiedzin polskiej kadry olimpijskiej we Włoszech. „Akurat włożyłem tę koszulkę. Gdyby mój fotograf Mikołaj Bujak miał inną, to pewnie włożyłbym inną. Natomiast pożyczyłem od niego t-shirt i czapeczkę, bo miał akurat taką, a ja miałem stroje oficjalne. Gdyby to była inna marka, ale polska, to włożyłbym inną” - powiedział wczoraj w Polsat News prezydent Karol Nawrocki.
Prokurator Okręgowy w Gdańsku, po zapoznaniu się z artykułem prasowym „Firma Nowrocky posługuje się znakiem, do którego nie ma prawa”, który ukazał się w sobotę w Trójmiejskiej „Gazecie Wyborczej”, skierował pismo do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński podał, że celem tego pisma jest „rozważenie przeprowadzenia postępowania o wykroczenie, tj. o czyn z art. 308 ustawy Prawo własności przemysłowej”.
Ubrania Nowrocky, także te prezentowane przez Karola Nawrockiego, są oznaczone w sposób, którego na obecnym etapie spółka nie może wykorzystywać
— napisała w sobotę Trójmiejska „GW”. Zwróciła uwagę, że ubrania i gadżety marki Nowrocky opatrzone są symbolem litery „R” w kółeczku - to sygnał dla wszystkich, że prawo do marki jest zarejestrowane i chronione - właściciel marki posiada wyłączne prawo do jej używania i zarabiania na niej. Pod literą „R” kryje się angielskie „registered”, tj. „zarejestrowany”.
Z danych Urzędu Patentowego wynika jednak, że marka Nowrocky wciąż nie została zarejestrowana; ten proces trwa. Przepisy są jednoznaczne. Zgodnie z art. 308 ustawy Prawo własności przemysłowej, posługiwanie się wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmiot korzysta z ochrony, jest czynem zabronionym
— twierdzi „GW”. Wniosek o rejestrację 5 listopada ub.r. miała złożyła siostra prezydenta - Nina Nawrocka. Teraz trwa okres przejściowy, który według dziennika zakończy się 23 marca br.
Jeśli uwag nikt nie wniesie, Nawrocka po tym terminie uzyska ochronę dla znaku »Nowrocky«. Dopiero wtedy towary z logo marki będą mogły legalnie korzystać z literki R w kółeczku
— podała gazeta.
CZYTAJ TAKŻE: Hit! Prezydent w rozmowie z TVN nawiązał do skandalu w neo-TVP. „Mam nadzieję, że pana redaktora stacja zauważyła moją obecność…”
Żadne relacje finansowe ani zarobki
Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do sprawy w niedzielę w Polsat News. Podkreślił, że nie łączą go relacje finansowe ani marketingowe z żadną firmą. Zaznaczył, że marka „Nowrocky” towarzyszyła mu w kampanii wyborczej i stała się jej elementem rozpoznawalnym.
Akurat włożyłem tę koszulkę. Gdyby mój fotograf Mikołaj Bujak miał inną, to pewnie włożyłbym inną. Natomiast pożyczyłem od niego t-shirt i czapeczkę, bo miał akurat taką, a ja miałem stroje oficjalne. Gdyby to była inna marka, ale polska, to włożyłbym inną. Włożyłem tę
— powiedział prezydent RP. Podkreślił, że jako głowa państwa korzysta z różnych polskich produktów, w tym zegarków czy odzieży, nie czerpiąc z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.
Odnosząc się do sugestii o możliwym konflikcie interesów, Nawrocki wyjaśnił, że prawa do znaku towarowego znajdują się w rękach jego siostry, jednak – jak zaznaczył – nie wiążą się z tym żadne relacje finansowe ani zarobki. Według niego miało to na celu ochronę wizerunku i zapobieżenie wykorzystaniu znaku w kontekstach, z którymi nie chciałby być utożsamiany jako prezydent.
Po rozpoczęciu zimowych igrzysk olimpijskich prezydent Karol Nawrocki odwiedził polską kadrę olimpijską w koszulce i czapce marki „Nowrocky”. To firma, w której ubraniach prezydent pokazuje się przy mniej oficjalnych okazjach. Był w takiej odzieży m.in. na Pucharze Świata w skokach w Zakopanem. Jest w nią ubrany także podczas treningów na siłowni - wynika ze zdjęć prezentowanych na portalach społecznościowych.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Bogucki o atakach na Pierwszą Damę: Ból i trauma zalega w tzw. elitach medialnych i politycznych
koal/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753331-szczucia-ciag-dalszy-prokuratura-ma-sie-zajac-firma-nowrocky
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.