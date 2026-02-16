„Proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy” - powiedział podczas konferencji prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o program SAFE. Dziennikarka TVN24 podczas wypowiedzi polityka próbowała przerywać i pokrzykiwać. „A zadam takie pytanie, pani redaktor: ile jest warta polska niepodległość? Polska niepodległość nie ma po prostu ceny” - wskazał Kaczyński.
Jednym z tematów konferencji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego był program SAFE.
CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS na konferencji zaapelował do mediów. „O tym się nic nie mówi”. „Za chwilę zacznie się objazd wszystkich gmin”
Prezes PiS: Berlin powinien siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje
O stanowisko największej partii opozycyjnej pytała dziennikarka TVN24.
Jeżeli chodzi o program SAFE, to sprawa ma dwa aspekty. Ten, który wydaje się oczywisty, to pieniądze - podobno na dobrych warunkach, choć tych warunków nie znamy. Drugi jest zupełnie inny i on zdecydował o naszym głosowaniu. Po pierwsze: zasada warunkowości. W gruncie rzeczy wszystko sprowadza się do tego, że kiedy rządzą ci, których chce Berlin, to tak, a kiedy rządzą inni - to nie. Jest to rzecz absolutnie nie do przyjęcia
— powiedział prezes PiS.
To jest jeden z mechanizmów, który stworzono po to, żeby przede wszystkim odepchnąć nas, znaczy Europę, ale w tym momencie głównie Polskę, od Stanów Zjednoczonych, od tych możliwości bardzo dużych koreańskich. Byłoby to dla nas bardzo szkodliwe. Krótko mówiąc: nie wszystko złoto, co się świeci
— wskazał.
To, czego nie widać na zewnątrz, to są, proszę państwa, rzeczy, które mogą nam bardzo, ale to bardzo zaszkodzić. To na przykład już wprost formułowany przez obecnego kanclerza Merza plan niemieckiego przywództwa w Europie. Zresztą już 15 lat temu minister Sikorski wzywał Niemcy do tego przywództwa. My mamy pod tym względem radykalnie odmienne poglądy. Niemcy są ostatnim krajem w Europie, który powinien dążyć do przywództwa, bo Po pierwsze doprowadził do II wojny światowej, a przedtem miał wielki udział w doprowadzeniu do pierwszej. Nie rozliczył się, nie ukarał zbrodniarzy. Stworzono taki mechanizm prawny, żeby ci nawet oczywiści zbrodniarze winni śmierci mnóstwa ludzi mogli dalej na przykład być sędziami czy odgrywać ważną rolę. Po drugie, nie wypłacili reparacji wielu państwom, ale przede wszystkim Polsce one się należały. To jest państwo postnazistowskie, tak to trzeba określić. Tak jak Polska niestety ciągle w niemałej mierze - tutaj sprawa Czarzastego jest dobrym przykładem - jest państwem postkomunistycznym. Takie państwo powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje, a nie próbować przewodzić
— wskazał prezes PiS.
CZYTAJ WIĘCEJ: Marzena Nykiel: 10 bezpieczników w ustawie o SAFE, które odrzucił Sejm. Miały chronić interes Polski! Rząd Tuska klaszcze, ambasador Niemiec zadowolony
Jaka alternatywa wobec SAFE?
Dziennikarka kilkakrotnie próbowała przerywać wypowiedź byłego premiera, lecz jej stwierdzenia i pytania były niesłyszalne - można było nieco domyślić się jedynie z odpowiedzi Kaczyńskiego.
Unia Europejska dzisiaj jest po prostu pod decydującym wpływem Niemców i doskonale pani o tym wie. Niech pani nie udaje, że pani o tym nie wie. Każdy Polak, który chce iść w tę stronę, nawiązuje do takich tradycji, których ja bym tutaj wolał nie przypominać
— powiedział.
Alternatywa to jest po prostu normalne zaciąganie na zwykłych komercyjnych zasadach kredytów bez tych wszystkich ograniczeń
— dodał.
A zadam takie pytanie, pani redaktor: ile jest warta polska niepodległość? Polska niepodległość nie ma po prostu ceny i dlatego nawet jeżeli byśmy mieli trochę więcej zapłacić, to to jest nieporównanie bardziej opłacalne dla Polski, dla przyszłości, także osobistej pomyślności Polaków, polskich rodzin, niż tom co jest nam proponowane, bo proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy
— wskazał lider PiS.
Pytany, czy będzie weto prezydenta, odparł:
W moim przekonaniu powinien to zawetować. Ale oczywiście, to jest decyzja prezydenta, a nie moja.
CZYTAJ TAKŻE:
-Sobkowiak: W przypadku weta prezydenta i tak podpiszemy umowę z KE ws. SAFE. „Wątpliwości będę do końca rozwiewać”
-Stanisław Janecki: Kredyty z SAFE weźmie rząd Tuska, będą je spłacać wnuki, o ich wykorzystaniu zdecyduje Rada UE, a skorzystają Niemcy
SAFE do poprawy czy do kosza?
O to, czy SAFE w obecnym kształcie, należy wyrzucić do kosza, pytał z kolei dziennikarz Telewizji Republika. A może program wciąż jest do poprawy?
To, co zostanie uchwalone w polskim Sejmie i w polskim Senacie, przy obecnej praktyce Unii Europejskiej - a tutaj wchodzą także i względy traktatowe w jakiejś tam mierze - po prostu nie jest zobowiązaniem dla Unii Europejskiej
— wskazał Kaczyński.
Program jest taki, jak każdy widzi i ma po prostu potężne aspekty polityczne i jest wpisany w ten cel, który dzisiaj stawiają przede wszystkim Niemcy: Europa Zjednoczona pod przywództwem niemieckim, ze wszystkimi tego konsekwencjami – a taka Unia może powstać tylko, gdy będzie w dobrych stosunkach z Rosją. A to przede wszystkim sprawa Niemiec
— dodał.
Stara, niemiecka, bismarckowska tradycja, krótko mówiąc. To jest już najgorsza sytuacja, jaka może nas spotkać. My musimy być niezależni. Nawet, jeżeli ktoś nie ma żadnych uczuć narodowych, a niestety w Polsce takich ludzi jest sporo, to mimo wszystko lepiej mu się będzie żyło w Polsce niepodległej niż w Polsce, która będzie po prostu eksploatowana przez Niemcy. Jak ktoś sądzi, że będzie inaczej, to proszę wybaczyć mi takie sformułowanie jest po prostu idiotą
— podkreślił lider PiS.
Na powtórzone pytanie czy SAFE należy „wyrzucić do kosza”, odpowiedział:
Z naszego punktu widzenia - oczywiście.
Podsumowanie
Jarosław Kaczyński ostro skrytykował program SAFE, twierdząc, że wiąże się on z polityczną „warunkowością” i podporządkowaniem Polski wpływom Niemiec. Lider PiS uznał, że projekt może ograniczać polską suwerenność i odsuwać kraj od współpracy z USA czy Koreą. Zaproponował zamiast tego zwykłe kredyty komercyjne bez unijnych ograniczeń. Stwierdził też, że prezydent powinien zawetować ustawę o SAFE, a program w obecnej formie jego zdaniem nadaje się „do kosza”.
Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753330-prezes-pis-o-safe-polska-niepodleglosc-nie-ma-po-prostu-ceny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.