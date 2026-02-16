Bartosz Romowicz, polityk związany z Polską 2050 i pełniący funkcję wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego tej partii, został prawomocnie uznany za winnego przez sąd. Sprawę opisał portal Business Insider Polska.
Jak podaje portal, 3 lutego 2026 r. Sąd Okręgowy w Krośnie (woj. podkarpackie) wydał prawomocny wyrok w sprawie Bartosza Romowicza. Orzeczenie w pełni potwierdziło wcześniejszy wyrok Sądu Rejonowego w Lesku z 13 października minionego roku.
Postępowanie rozpoczęło się jeszcze w 2022 r., czyli przed tym, jak Romowicz został posłem w październiku 2023 r. Dzięki temu sprawa mogła toczyć się bez konieczności uzyskiwania zgody Sejmu na uchylenie mu immunitetu.
Romowicz prawomocnie skazany
Sąd uznał, że podczas transmitowanej w internecie sesji Rady Miasta Ustrzyki Dolne, która odbyła się 29 grudnia 2022 r., Romowicz znieważył i zniesławił radną Annę B. To właśnie ona wniosła przeciwko niemu prywatny akt oskarżenia.
Z ustaleń sądu, do których dotarł Business Insider, wynika, że polityk nazwał radną „osobą perfidną i chorą na punkcie oskarżonego”, a także zarzucił jej stalking, obsesję na jego punkcie oraz „dwuletnie zianie jadem” w jego kierunku.
Romowicz ma zapłacić grzywnę w wysokości 2,5 tys. zł, nawiązkę w kwocie 2 tys. zł na rzecz Anny B. i nawiązkę w wysokości 300 zł na rzecz Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego. Ma też opłacić koszty sądowe procesu.
Poseł nie chciał komentować sprawy.
Wyrok wydany wobec polityka Polski 2050 dodatkowo obciąża ugrupowanie, które już teraz zmaga się z poważnymi problemami wizerunkowymi i organizacyjnymi. Sprawa Romowicza staje się kolejnym elementem komplikującym sytuację partii, która próbuje odbudować zaufanie wyborców i ustabilizować swoją pozycję na scenie politycznej.
Business Insider Polska/tt
