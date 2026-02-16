WIDEO

Prezes PiS na konferencji zaapelował do mediów. "O tym się nic nie mówi". "Za chwilę zacznie się objazd wszystkich gmin"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej / autor: X:@pisorgpl
Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej / autor: X:@pisorgpl

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński zwrócił się do dziennikarzy. „Musicie państwo wziąć jednak pod uwagę, że nasza partia jest także bardzo aktywna. Tyle że o tym się nie mówi. O tym, że trwa wielka akcja, to właściwie nie ma nic” - podkreślił. Lider PiS zauważył, że media o jego partii informują ostatnio głównie w kontekście „niepotrzebnych i bardzo szkodliwych” starć wewnętrznych. „Przygotowujemy program” - zapewnił. Jarosław Kaczyński po raz kolejny zaprzeczył też doniesieniom o rzekomych przygotowaniach PiS do koalicji z KKP Grzegorza Brauna.

Konferencję prasową z przewodniczącym klubu PiS Mariuszem Błaszczakiem i rzecznikiem Rafałem Bochenkiem prezes PiS rozpoczął od apelu do dziennikarzy.

Chciałem zaapelować do wszystkich mediów, które chcą po prostu mówić prawdę - a to w dużej mierze łączy się z pewną życzliwością wobec prawej strony. W ostatnim czasie - choćby wczoraj - bardzo często padają zarzuty ze strony dziennikarzy, również takich, których znam - że my się zajmujemy tylko sobą

— zauważył.

Wewnętrzne starcia prezes PiS określił jako „niepotrzebne i bardzo szkodliwe dla Polski i dla partii”.

Wielka akcja” PiS

Musicie państwo wziąć jednak pod uwagę, że nasza partia jest także bardzo aktywna. Tyle że o tym się nie mówi. O tym, że trwa wielka akcja, to właściwie nie ma nic. I stąd apel do państwa

— wskazał Jarosław Kaczyński.

Za chwilę zacznie się objazd wszystkich gmin. Wbrew temu, co jest bardzo często twierdzone także przez doświadczonych publicystów, my przygotowujemy program

— dodał.

Nie ma mowy o żadnych sojuszach”

Jarosław Kaczyński po raz kolejny stanowczo wykluczył współpracę PiS z KKP Grzegorza Brauna.

Chciałbym też jeszcze raz bardzo jasno powiedzieć: mowy nie ma o żadnych sojuszach z partią Brauna. To jest ugrupowanie z jednej strony calkowicie niepoważne - tam są różne „Jaszczury” i tym podobne osoby, ludzie związani z Rosją, prorosyjscy, proputinowscy, być może mający jakieś problemy z równowagą psychiczną. Wreszcie - ludzie siedzący w więzieniu za szpiegostwo, jak pan Piskorski

— wskazał prezes PiS.

Takich ludzi w polskim życiu politycznym w ogóle nie powinno być. To, że mielibyśmy z nimi współpracować, byłoby nie tylko kompromitujące, ale i dysfunkcjonalne

— podkreślił.

Joanna Jaszczuk

