Ministerstwo Obrony Narodowej zareagowało na publikacje dotyczące planowanych szkoleń żołnierzy z gender. W specjalnym komunikacje resort informuje, że zostały one wycofane z programu szkoleń uzupełniających. „Został zaproponowany przez Przewodniczącą Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet i zatwierdzony przez Departament Kadr MON” - czytamy w komunikacie resortu.
Wśród programu szkoleń uzupełniających, które mają przejść w tym roku żołnierze znalazł się temat, który wprawił wszystkich w osłupienie: „Prawa człowieka i perspektywa gender w operacjach wojskowych”. Żołnierze, którzy się o tym dowiedzieli byli zszokowani. Czy o takich planach wiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz? Trudno spodziewać się, aby ścisłe kierownictwo resortu nie wyraziło politycznej zgody na tego typu „dokształcanie”.
Decyzją szefa MON wycofano
Faktem jest, że szkolenia żołnierzy z gender miały się odbyć, ponieważ zostały wprowadzone do planu zajęć dla polskiej armii z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”. Dopiero ujawnienie tych zamiarów przez media (jako pierwszy napisał o tym portal Blask Online) wywołało reakcję ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zdecydował się skreślić gender z planu szkoleń.
Komunikat MON
Temat szkolenia uzupełniającego dot. gender na 2026 r. został zaproponowany przez Przewodniczącą Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet i zatwierdzony przez Departament Kadr MON. Decyzją Ministra Obrony Narodowej punkt ten został wycofany z programu szkoleń uzupełniających na 2026 rok.
Przypominamy, że szkolenia takie mogą być organizowane na podstawie decyzji poprzedniego Ministra Obrony Narodowej - DECYZJA Nr 95/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie Metodyki szkolenia żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa” (Dz.Urz.MON.2020.114 z dnia 14 lipca 2020 r.)
— czytamy w komunikacie MON.
Podsumowanie
Nie można nie zauważyć perfidnej treści komunikatu MON, który w ostatniej części próbuje zasugerować, że odpowiedzialność za wprowadzenie szkoleń z gender można przypisywać poprzedniemu kierownictwu resortu. Uważny czytelnik szybko jednak zauważy, że decyzja szefa MON z 2020 r. dotyczy samej metodyki szkolenia żołnierzy, a temat „dokształcania” ich z gender, to już pomysł obecnej władzy. To program przewidziany na 2026 r. i zatwierdzony przez Departament Kadr MON. Nie ma chyba osoby racjonalnie myślącej, która uważałaby, że b. szef MON Mariusz Błaszczak na 6 lat do przodu zaprogramował szkolenia żołnierzy z gender. Kompromitacja obecnego kierownictwa MON, tak głupio się tłumaczącego jest tym większa!
