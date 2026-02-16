Poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska, która zdecydowała się odejść z Polski 2050, na antenie Telewizji wPolsce24 zdradziła, że najpewniej z partii odejdzie szereg innych posłów. Skala może być ogromna! Jak podaje RMF24, może chodzić nawet o ponad połowę parlamentarzystów. Wieczorem zbiera się zarząd ugrupowania.
„Partia się podzieli”
Cwalina-Śliwowska spodziewa się, że w obecnej sytuacji dojdzie do podziału w Polsce 2050, o czym mówiła na antenie Telewizji wPolsce24.
Prawdopodobnie partia się podzieli. Nie jestem ostatnim posłem, który zrezygnuje z członkostwa w Polsce 2050. Prawdopodobnie będę kolejni
— zdradziła, wskazując na niedawny apel 18 posłów Polski 2050 do działaczy tej partii, wymierzony w szefa klubu Pawła Śliza.
To jest, można powiedzieć, większa część klubu. Myślę, że prawdopodobnie będzie taki scenariusz, że Polska 2050 zostanie w okrojonym składzie, natomiast ci wszyscy, którzy zdecydują się zrezygnować (…), mam nadzieję, że w duchu porozumienia i kolektywizmu będziemy próbowali nadal współpracować
— zaznaczyła.
Cwalina-Śliwowska w KO?
Czy Cwalina-Śliwowska dołączyłaby do Koalicji Obywatelskiej, gdyby dostała taką propozycję?
Na dzisiaj nie zakładam żadnych scenariuszy, chcę po prostu poczekać na moich kolegów, na ich decyzje i wtedy razem zdecydujemy, co się wydarzy, jakie będą następne kroki. Natomiast jestem za tym (…), żebyśmy stworzyli oddzielny klub lub koło
— mówiła.
Niepubliczna transmisja
Z kolei wczoraj wieczorem odbyło się zapowiedziane przez wiceprzewodniczącą Polski 2050 Paulinę Hennig-Kloskę zdalne spotkanie ze strukturami ugrupowania, które poparły ją w ostatnich wyborach, gdy rywalizowała o stanowisko szefowej partii z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.
Wyszło na jaw, że jeden z uczestników nagrywał całe wydarzenie i udostępniał je na YouTubie. Choć transmisja nie była publiczna, nie ma pewności, ile osób otrzymało od niego link, co - według RMF FM - świadczy o braku zaufania między zwaśnionymi obozami skupionymi wokół przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i wiceszefowej Pauliny Hennig-Kloski.
Przewodnicząca zwołała na dzisiejszy wieczór posiedzenie zarządu partii, jednak - jak wskazał serwis - nie wszyscy z dziesięcioosobowego składu pojawią się na spotkaniu. Głównym punktem rozmów ma być trudna sytuacja wewnątrz ugrupowania.
Odejdzie nawet 20 osób?
W najbliższych dniach - jak usłyszał dziennikarz RMF FM - ma odejść nawet 20 parlamentarzystów. Według informacji portalu mówi się o Rafale Kasprzyku i Sławomirze Ćwiku - obaj są w zarządzie partii, do jej opuszczenia gotowi są też Ryszard Petru, Barbara Oliwiecka i Aleksandra Leo.
To jest taki symboliczny koniec Polski 2050, do której przystępowałam. Polski 2050, która miała być demokratyczna, solidarna, zielona
— powiedziała poseł Polski 2050 Aleksandra Leo po Radzie Krajowej ugrupowania i zapowiedziała, że w ciągu najbliższych kilku dni grupa posłów, posłanek i senatorów, z którą działa podejmie decyzję, co dalej w kontekście przyszłości partii Szymona Hołowni.
Sobotnia Rada Krajowa Polski 2050 zobowiązała członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć, chce też zawieszenia postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymania się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych. Po obradach Rady Krajowej odejście z Polski 2050 ogłosiła poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska. Według niej nie do końca jest przejrzyste, w jaki sposób została zwołana Rada Krajowa i czy stało się to zgodnie z regulaminem.
Telewizja wPolsce24/PAP/RMF24/tt
