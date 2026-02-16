„Polski rząd akceptuje umowę z Mercosur, ponieważ nie składa do TSUE tej skargi” - powiedział europoseł PiS Piotr Müller na konferencji prasowej w Sejmie. Polityk skierował wcześniej zapytania do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tej sprawie. Głos w sprawie zabrał również europoseł Waldemar Buda oraz poseł Robert Gontarz.
Chcemy rozliczyć deklaracje, które zostały złożone przez rząd Donalda Tuska, przez ministra Stefana Krajewskiego, który zapowiadał, że będzie złożona skarga do TSUE. Taka przynajmniej była zapowiedź ze strony ministra rolnictwa. Niedowierzając, że tak się zadzieje, postanowiliśmy to sprawdzić. Jakiś czas temu skierowaliśmy pismo do MSZ, które też zajmuje się sprawami UE. Czy i na jakim etapie przygotowywana jest skarga do TSUE? Okazało się, że MSZ wprost napisał, że takiej skargi nie będzie. Polski rząd akceptuje umowę z Mercosur, ponieważ nie składa do TSUE tej skargi
— powiedział były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Pismo do MSZ ws. Mercosur
Europoseł załączył do nagrania oficjalne pismo, które wysłał do resoru kierowanego przez Radosława Sikorskiego.
Apeluję o wniesienie przez Polskę skargi do TSUE (art. 263 TFUE) o stwierdzenie nieważności umowy. Konieczna jest sądowa weryfikacja, czy tryb negocjacji oraz treść porozumienia są zgodne z prawem UE. Wejście w życie tej umowy uderzy w polskie rolnictwo. Wystąpienie do TSUE to niezbędny krok, aby państwo zapewniło realną ochronę prawną krajowym producentom
— czytamy w piśmie do MSZ.
MSZ odpowiada na pismo ws. Mercosur
Müller opublikował również odpowiedź, jaka nadeszła z MSZ.
Po złożeniu przez Parlament Europejski wniosku do Trybunału Sprawiedliwości UE zostanie on – zgodnie z regulaminem postępowania przed Trybunałem – przekazany państwom członkowskim, które będą mogły wziąć udział w postępowaniu. Polska będzie zatem uprawniona do przedstawienia stanowiska w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości wszczętym na wniosek Parlamentu Europejskiego, co umożliwi przedstawienie w ramach tego postępowania argumentów wskazujących na niezgodność umowy UE-Mercosur z traktatami unijnymi
— czytamy w odpowiedzi MSZ.
Müller dopytuje MSZ ws. Mercosur
Były rzecznik rządu Morawieckiego wysłał kolejne pismo do MSZ.
Pragnę jednak zauważyć, że przedstawiona odpowiedź nie odnosi się wprost do zasadniczej kwestii podniesionej w moim piśmie, tj. możliwości wniesienia przez Polskę skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Rady dotyczących podpisania oraz tymczasowego stosowania części handlowej umowy
— czytamy.
Z uwagi na potencjalne istotne konsekwencje prawne i gospodarcze przedmiotowych decyzji, będę wdzięczny za przedstawienie informacji, czy Rząd RP monitoruje status publikacji aktów oraz w jaki sposób zabezpiecza możliwość podjęcia działań procesowych w przewidzianych prawem terminach
— dodał Müller.
„Polska ograniczy się do udziału w procedurze PE”
Europoseł PiS skomentował całą sytuację.
W odpowiedzi na moje pismo informują, że Polska ograniczy się do udziału w procedurze uruchomionej przez Parlament Europejski. To jednak inny tryb prawny niż skarga państwa członkowskiego o stwierdzenie nieważności umowy
— napisał na portalu X.
PiS blokowało Mercosur
Do sprawy odniósł się również europoseł Waldemar Buda.
Skargi nie złożono, a odpowiedź na pismo ministra (Müllera) jest jasna. Takiej skargi po prostu nie będzie
— powiedział podczas konferencji prasowej.
Kiedy rządziło PiS, gdy premierem był Mateusz Morawiecki, na długie lata udało się zablokować to bardzo niekorzystne dla Polski porozumienie. Gdy przyszła obecna ekipa rządząca, okazało się, że umowa z krajami Mercosur weszła w życie. Donald Tusk, który nie miał być przez nikogo ograny, nawet nie wiadomo, czy podszedł do jakiejkolwiek gry
— dodał poseł Robert Gontarz.
