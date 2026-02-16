Czy Akademia Sztuki Wojennej rzeczywiście chce współpracować z Chińczykami? Według informacji, które opublikował ekspert ds. bezpieczeństwa Stanisław Żaryn studenci chińscy mają być dopuszczeni do wrażliwych obszarów aktywności Akademii. „Czy sytuacja jest znana SKW? Zagrożenia generowane przez opisywaną powyżej współpracę akademicką są na tyle poważne, że powinna zostać ona natychmiast zerwana. Osoby, odpowiedzialne za ten pomysł, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności” - napisał w mediach społecznościowych były doradca prezydenta RP.
Chińczycy z roku na rok zwiększają swoją gospodarczą ekspansję na Zachodzie, szczególnie w Europie. W noworocznym orędziu przywódca Chin Xi Jinping oświadczył, że proces „reunifikacji” Chin jest nieuchronny. Deklarację tę wygłosił krótko po zakończeniu chińskich manewrów wojskowych wokół Tajwanu. Chiny są obecnie uważane przez amerykański wywiad i Pentagon za najpoważniejsze zagrożenie dla USA. Zgodnie z założeniami Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA Chiny są głównym rywalem zarówno w perspektywie militarnej, technologicznej, jak i ekonomicznej. W pierwszym tygodniu kwietnia w Pekinie Donald Trump spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, na którym bez wątpienia będzie mowa o podziale globalnych wpływów. Nie zmienia to faktu, że od lat USA borykają się z problem inwigilacji swojej sfery wojskowej i gospodarczej prowadzonej za pomocą chińskiej elektroniki.
Chiny znacząco zwiększyły swoje wsparcie dla Rosji, która prowadzi wojnę na Ukrainie. Wielu ekspertów mówi wprost, że Rosja nie mogłaby prowadzić tej wojny bez tak dużego wsparcia Pekinu. Oba kraje generują wspólne zagrożenia dla krajów NATO.
Czy obecne kierownictwo MON zamierza współpracować z Chińczykami w tej sytuacji?
„Powinna zostać natychmiast zerwana”
Informacje o planowanej współpracy Akademia Sztuki Wojennej z Chińczykami podał Stanisław Żaryn, który nie kryje swojego zdumienia. W jego ocenie powinna ona być natychmiast zerwana, ponieważ rodzi poważne zagrożenie penetracją wywiadowczą. W ocenie eksperta ds bezpieczeństwa chiński wywiad jest bardzo ofensywny, „również na kierunku polskim”.
NIESŁYCHANY BRAK WYOBRAŹNI. A MOŻE NAWET COŚ WIĘCEJ…
Akademia Sztuki Wojennej RP, kluczowa jednostka edukacyjno-naukowa prowadząca edukację także na potrzeby Sił Zbrojnych RP i systemu bezpieczeństwa RP, rozwija współpracę z… Chinami. Z sygnałów docierających ze środowiska naukowego działającego wokół MON wynika, że studenci chińscy zostaną dopuszczeni do wrażliwych obszarów aktywności Akademii, co budzi realne zagrożenia dla Polski ze strony chińskich służb specjalnych.
Sprawa jest paląca bowiem już w tym roku akademickim na AszWoj studiować ma grupa studentów z Chin. Zdumienie budzi fakt, że zostali zaproszeni na Wydział Wojskowy i dołączają do grupy polskich studentów. Wraz z polskimi studentami mają również uczestniczyć w zajęciach na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. Zagrożenia będą ogromne, z uwagi na mieszanie się grupy studentów oraz wrażliwe obszary działań naukowo-edukacyjnych.
Opisywana sytuacja jest przykładem działań szkodliwych dla bezpieczeństwa RP. Osoba odpowiedzialna za zgodę na taką współpracę polsko-chińską podjęła decyzję nieodpowiedzialną, która będzie generowała poważne zagrożenia dla Polski. Obecność chińskich studentów otwiera AszWoj na ryzyko penetracji wywiadowczej, rozpoznawania przez służby chińskie osób zajmujących się - potencjalnie - bezpieczeństwem RP w przyszłości, prowadzenia typowań werbunkowych oraz werbunków, prowadzenia działalności wywiadowczej w zakresie edukacji i szkoleń AszWoj oraz działań inspiracyjnych prowadzonych przez służby CHRL. Sytuacja bardzo poważna, z uwagi na ofensywny sposób pracy wywiadu Chin, również na kierunku polskim, ale także coraz głębszą współpracę Chin i Rosji. Szef NATO wprost wskazał, że oba kraje generują wspólne zagrożenia dla Sojuszu i mogą przeprowadzić wspólny atak m. in. na NATO.
Już sama współpraca AszWoj z Chinami budzi poważne wątpliwości i pytania. Czy to element planu szerszej współpracy? Czy AszWoj sam podjął takie decyzje czy jest to koordynowane przez MON? I przede wszystkim - czy sytuacja jest znana SKW? Zagrożenia generowane przez opisywaną powyżej współpracę akademicką są na tyle poważne, że powinna zostać ona natychmiast zerwana. Osoby, odpowiedzialne za ten pomysł, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności
— napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn.
Robert Knap/X
