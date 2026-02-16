TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Bocheński: Słowa Scheuring-Wielgus to są słowa, które powinny kończyć karierę. To jest życzenie śmierci Prezydentowi RP

  Polityka
  • opublikowano:
Tobiasz Bocheński / autor: Telewizja wPolsce24
Tobiasz Bocheński / autor: Telewizja wPolsce24

Słowa Joanny Scheuring-Wielgus to są słowa, które powinny kończyć karierę polityczną. To jest życzenie śmierci Prezydentowi RP. To jest życzenie śmierci drugiemu człowiekowi” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 Tobiasz Bocheński, europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

