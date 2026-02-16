Determinacja, z jaką Waldemar Żurek chce dopaść Zbigniewa Ziobrę, sugerowałaby, że prokuratura tym surowiej zajmie się sprawą skazanego przez sąd Rafała Gawła, który przebywa dziś w Norwegii. Okazuje się, że jest odwrotnie. Poseł PiS Dariusz Matecki otrzymał zadziwiającą odpowiedź na swoją interpelację w tej sprawie. „Skoro w Polsce przywrócono rzekomą ‘praworządność’, to dlaczego Gaweł wciąż ukrywa się za ‘azylem’? Przecież teraz rządzą jego ideowi sojusznicy! Czyżby ‘prześladowanie’ było tylko wygodną bajeczką dla norweskich urzędników, by uniknąć odsiadki?” - czytamy we wpisie Mateckiego zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Minister Żurek nie zawahał się kiedyś powiedzieć, że jak będzie trzeba, to służby przywiozą Zbigniewa Ziobrę w bagażniku.
Naprawdę, gdybyśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli. Służby na całym świecie robią takie rzeczy
— powiedział pod koniec ubiegłego roku w Onecie minister Waldemar Żurek.
Przed kilkoma dniami siłowo przejęta Prokuratura Krajowa poinformowała, że wystąpiono do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) Zbigniewa Ziobro. Sprawą miał się zajmować sędzia Dariusz Łubowski, ale decyzją sędzi Beaty Najjar, która będąc na emeryturze, w dalszym ciągu pełni obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Łubowski został odwołany z funkcji kierownika sekcji do spraw międzynarodowych. Żurkowi bardzo nie spodobało się to, że sędzia Łubowski uchylił ENA Marcina Romanowskiego.
Te determinacji prokuratury nie ma w przypadku skazanego przez sąd Rafała Gawła, na co zwrócił uwagę poseł Dariusz Matecki.
„Nie posiada instrumentów prawnych”
Poseł Matecki wystosował interpelację poselska w sprawie podjętych przez prokuraturę działań mających na celu sprowadzenie do Polski Rafała Gawła i otrzymał odpowiedź. Wynika z niej, że „żurkowcy” są wobec Gawła bezsilni.
Mamy to na piśmie: Ministerstwo Sprawiedliwości kapituluje przed skazanym na więzienie Gawłem!
Spójrzcie na ten absurd. Kiedy trzeba ścigać przeciwników politycznych, machina państwa działa błyskawicznie. Pojawiają się nawet groźby „przewiezienia w bagażniku”. Ale w sprawie Rafała Gawła – prawomocnie skazanego na dwa lata więzienia – ministerstwo Bodnara, Żurka i Myrchy nagle „nie posiada instrumentów prawnych”.
Przypomnijmy fakty:
1 Rafał Gaweł został skazany na 2 lata więzienia za przestępstwa, a nie za poglądy.
2 Wyjechał do Norwegii, robiąc z siebie męczennika prześladowanego przez „reżim PiS” i zasłaniając się orientacją seksualną.
3 Dziś, w rzekomo „uśmiechniętej i praworządnej Polsce”, resort sprawiedliwości rozkłada ręce i twierdzi, że nie może ściągnąć skazańca do kraju.
Pytam więc publicznie: Skoro w Polsce przywrócono rzekomą „praworządność”, to dlaczego Gaweł wciąż ukrywa się za ‘azylem’? Przecież teraz rządzą jego ideowi sojusznicy! Czyżby „prześladowanie” było tylko wygodną bajeczką dla norweskich urzędników, by uniknąć odsiadki?
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii - oddajcie nam tego człowieka! W Polsce już jest „bezpiecznie”, a celę ma zasądzoną za swoje czyny, nie za politykę
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Dariusz Matecki.
