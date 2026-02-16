TYLKO U NAS

Katarzyna Sójka: Hejt to narzędzie, które ostatnio jest trochę "uśmiechnięte". Nie ma siostrzeństwa, to nie jest człowieczeństwo

Katarzyna Sójka, poseł PiS, była minister zdrowia, zabrała głos ws. fali ataków m.in. na Pierwszą Damę / autor: Telewizja wPolsce24
W ocenie poseł PiS Katarzyny Sójki hejt „to narzędzie, które ostatnio jest trochę ‘uśmiechnięte’”. „Niestety z hejtem mierzymy się wszędzie. A jeżeli chodzi o parę prezydencką, o żonę pana prezydenta, samego pana prezydenta i przede wszystkim ich dzieci, to widzimy od około roku, jak szczególnie niektóre lewicowe media próbują ich zdyskredytować” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 była minister zdrowia.

Z każdym dniem Karol Nawrocki i Marta Nawrocka są przedmiotem coraz bardziej podłych ataków, których głównym celem jest ich ośmieszenie i poniżenie. Ten przemysł…

