W przypadku ewentualnego weta prezydenta Karola Nawrockiego do programu SAFE, Rada Ministrów i tak może podpisać umowę z Komisją Europejską - powiedziała Magdalena Sobkowiak, pełnomocnik rządu ds. programu SAFE. „Jeżeli są wątpliwości po stronie Pałacu Prezydenckiego, będę je do końca rozwiewać, bo wiem, jak ten program jest skonstruowany i wiem, że jest dobrze skonstruowany i wiem, że jest potrzebny po to, żebyśmy byli bezpieczni” - powiedziała na antenie radiowej Trójki.
Sobkowiak-Czarnecka została zapytana, co się stanie, jeśli przyjęta przez Sejm ustawa o SAFE zostanie zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Rząd i tak może podpisać umowę z Komisją Europejską, do tego ta ustawa, o której rozmawiamy, nie jest potrzebna
— powiedziała pełnomocnik.
Minister jest „zdeterminowana”
Dodała, że ustawa tworzy instrument finansowy w Banku Gospodarstwa Krajowego, do którego wpłyną pieniądze z programu SAFE, tj. opisuje, co zrobić, żeby mechanizm zachowywał płynność, a także wskazuje mechanizmy kontroli i audytu. Natomiast same przyznane Polsce środki - jak mówiła Sobkowiak-Czarnecka - nie są przedmiotem tej ustawy.
Pełnomocnik rządu podkreśliła jednak, że na ten moment jest „zdeterminowana, żeby do końca rozmawiać z Pałacem Prezydenckim”, a takie rozmowy, jak mówiła, odbędą się także w poniedziałek.
Jeżeli są wątpliwości po stronie Pałacu Prezydenckiego, będę je do końca rozwiewać, bo wiem, jak ten program jest skonstruowany i wiem, że jest dobrze skonstruowany i wiem, że jest potrzebny po to, żebyśmy byli bezpieczni
— mówiła.
Zastrzeżenia opozycji i prezydenckie poprawki
W zeszłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz rozpoczęli prace nad poprawkami do projektu ustawy dotyczącej programu SAFE. Proponowane zmiany mają dotyczyć m.in. warunków udzielenia pożyczki, a także jej spłaty w ramach SAFE.
Opozycja sprzeciwia się SAFE w obecnej formie, zwracając uwagę m.in. na mechanizm warunkowości i nasze doświadczenia związane z Krajowym Planem Odbudowy. Politycy PiS oceniają również, że SAFE uderzy w Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, a co więcej - na realizacji programu znacznie skorzystają bogatsze kraje Europy zachodniej. Prezydent Karol Nawrocki chciałby natomiast, żeby Polacy mieli pełną wiedzę na temat tej pożyczki i jej warunków.
Zastrzeżenia wobec programu SAFE ma nie tylko Pałac Prezydencki czy konserwatywna część sejmowej opozycji. W zeszłym tygodniu na antenie Telewizji wPolsce24, Paulina Matysiak, niezrzeszona poseł z Kutna, poinformowała, że w Sejmie wstrzymała się od głosu, ponieważ ustawę, która pociąga za sobą duże, wieloletnie zobowiązania finansowe, większość parlamentarna próbuje „przepchnąć” w 48 godzin, bez długiej i rzetelnej dyskusji.
CZYTAJ TAKŻE:
-TYLKO U NAS. Matysiak o głosowaniu ws. SAFE: „To się po prostu w głowie nie mieści. Zupełnie inaczej to powinno wyglądać”
-Sejm przegłosował ustawę wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE! Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 236 posłów
Podsumowanie
Pełnomocnik rządu Magdalena Sobkowiak podkreśliła, że nawet jeśli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o programie SAFE, Rada Ministrów i tak może podpisać umowę z Komisją Europejską. Ustawa ma głównie uporządkować kwestie finansowe i kontrolne w BGK, a nie decyduje o samych środkach dla Polski. Rząd zapowiada dalsze rozmowy z Pałacem Prezydenckim, bo pojawiają się wątpliwości co do warunków pożyczki i jej spłaty. Opozycja oraz część posłów krytykują SAFE za mechanizm warunkowości i szybkie tempo procedowania.
PAP/PR3/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753307-sobkowiak-w-przypadku-weta-i-tak-podpiszemy-umowe-ws-safe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.