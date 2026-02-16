„To ma być właśnie między innymi instrument bezpieczeństwa, poduszka bezpieczeństwa. Stąd nazwa SAFE. To ma być poduszka bezpieczeństwa dla Tuska” - powiedział poseł PiS Janusz Kowalski w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Sejm przyjął ustawę ws. programu SAFE. Teraz wszystko zależy od tego, czy prezydent Karol Nawrocki złoży pod nią swój podpis.
Poseł PiS Janusz Kowalski postanowił wypunktować zagrożenia, jakie płyną z programu SAFE.
SAFE to jest pułapka na Polskę. Bruksela potrzebuje, szczególnie Niemcy, instrumentu szantażu. Instrumentu szantażu na rok 2027, kiedy to Niemcy będą chcieli dopchnąć kolanem przygotowywany między innymi przez człowieka Donalda Tuska Piotra Serefina bardzo niekorzystny dla państw członkowskich, a korzystny dla Niemiec budżet. Na lata 2028-2034, który ma być taką podwaliną pod federacyjne państwo pod nazwą Unia Europejska. Z warunkowością, bez polityki spójności
— powiedział w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
SAFE posłuży jako szantaż na prawicowy rząd
Polityk nie ma wątpliwości. Jeżeli prawica wróci do władzy, to Bruksela wykorzysta SAFE, tak jak zrobiła to z KPO.
Chcą nas szantażować, ale chcą nas również szantażować wstrzymaniem pieniędzy po podpisanych już kontraktach zbrojeniowych. SAFE jest po to, żeby zmusić Polskę do rezygnacji z prawa weta po to, żeby obniżyć poziom suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej
— stwierdził.
Polityk wskazał, że SAFE to też wielkie zagrożenie dla całej prawicy, która powinna się skonsolidować.
Prawica mówi jednym głosem: Nie dla obniżania jakości suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej. Nie dla przenoszenia na poziom unijny polityki obronnej. Nie dla pozbawiania Polski suwerenności kontraktowej w zakresie wyboru uzbrojenia. Nie dla dawania Brukseli kolejnych instrumentów szantażów
— powiedział Kowalski.
SAFE jako poduszka bezpieczeństwa Tuska
Były wiceminister rolnictwa odniósł się również do pobudek natury osobistej. Bruksela będzie chciała bronić ekipy Tuska po utracie władzy, żeby nowy rząd nie mógł wyciągnąć konsekwencji z ich bezprawnych działań.
Chcemy postawić Donalda Tuska i Waldemara Żurka przed Trybunałem Stanu, tam jest w mojej ocenie ich miejsce. Chcemy naprawić sądownictwo, wyrzucić wszystkich polityków w togach z „Iustitii”, którzy moim zdaniem powinni mieć postępowania dyscyplinarne. Ci sędziowie powinni być relegowani z zawodu sędziowskiego. Ci, którzy między innymi wypuszczają morderców, pedofili czy bandytów, ponieważ atakują legalnych sędziów, nazywając ich neo-sędziami
— wyjaśnił poseł PiS.
W sytuacji, w której bylibyśmy związani tą wieloletnią pożyczką, którą kontrolowałyby Bruksela i Berlin, nie mam żadnej wątpliwości, że wypłaty transz pieniędzy na kontrakty zbrojeniowe byłyby oczywiście wstrzymane. To ma być właśnie między innymi instrument bezpieczeństwa, poduszka bezpieczeństwa. Stąd nazwa SAFE. To ma być poduszka bezpieczeństwa dla Tuska
— dodał.
Kowalski nawet się nie łudzi, wprost stwierdzając, że fundusze z SAFE zostaną rozdane pośród ludzi obecnej władzy, tak jak to miało miejsce przy KPO.
Właśnie po to Tusk chce stworzyć sobie poduszkę o nazwie SAFE, żeby blokować za sprawą Brukseli i Berlina wszelkie dobre inicjatywy rządu prawicy. Jedną z takich inicjatyw powinna być natychmiastowa spłata KPO, mechanizmu Next Generation EU, tych wszystkich niekonstytucyjnych kamieni milowych. Kredytu, który wiąże Polskę do roku 2058, a który był wydawany na bzdury, jak chociażby jachty dla swoich. Dla polityków Koalicji Obywatelskiej, Lewicy czy Polskiego Stronnictwa Ludowego
— powiedział.
Tusk chce wciągnąć Nawrockiego w SAFE
Na koniec poruszył kwestię prezydenta Nawrockiego. Jego zdaniem Tusk będzie chciał zrzucić część odpowiedzialności na głowę państwa.
Ostatni argument to pułapka na prezydenta Karola Nawrockiego. Po to, żeby prezydent nie szedł drogą hasła: „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Żeby nie bronił twardo polskiej niepodległości, tylko wziął na siebie dużą część odpowiedzialności za ten unijno-niemiecki biurokratyczny instrument finansowy, toksyczny instrument finansowy. To jest właśnie plan Tuska
— skonkludował Kowalski.
