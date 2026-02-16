„Ta okładka ma wzbudzać wątpliwości. Pani prezydentowa jest ciepłą, dobrą osobą. Jest matką, pracowała normalnie. To normalna polska rodzina. Może właśnie to tak bardzo boli tzw. elity medialno-polityczne, że normalni ludzie - Marta Nawrocka i Karol Nawrocki - są dzisiaj Pierwszą Parą Rzeczypospolitej Polskiej. Ale to ich problem. Polacy wybrali” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Zbigniew Bogucki, szef KPRP, odnosząc się do artykułu opublikowanego w tygodniku „Newsweek”.
„Tajemnice Marty Nawrockiej” to hasło okładki „Newsweeka” i temat artykułu Renaty Kim, która uważa, że Pierwsza Dama „Przybrała pozę Świętej Matki Narodu”. Kim próbuje przyciągnąć czytelników pytaniem o to, „jaka była jej rola w sprawie kawalerki pana Jerzego?”. Jednocześnie wprost pisze, że prezydent Nawrocki „ma znajomych z półświatka”. O ten właśnie artykuł red. Marcin Wikło pytał swojego gościa.
Myślę, że mamy do czynienia z dziennikarzami, którzy zupełnie odjechali, którzy oderwali się od rzeczywistości, którzy potrafią krytykować tylko jedną stronę, są pozbawieni obiektywizmu. Myślę, że są także oderwani od systemu demokratycznego. To jest niezwykle ważne, że ci, którzy nazywają się „demokratami”, wtedy kiedy naród, wszyscy Polacy, zdecydowali, kto ma być prezydentem, a w konsekwencji także, kto ma być Pierwszą Damą, to dla nich jest to werdykt, który jest zły, nieważny, który trzeba krytykować
— zwrócił uwagę Bogucki.
Najlepiej, gdyby to te „elity” wybrały, czyli dziennikarze z TVN-u, niektórych innych stacji w ramach tego kartelu medialnego. Przecież tak miało być. Trzaskowski miał wygrać i wszystko miało być w porządku
— dodał.
Gość programu „Rozmowa Wikły” powiedział, że w rozmowie ze swoją znajomą usłyszał pytanie o to, gdzie są „te wszystkie kobiety, które tak broniły praw kobiet?”. Odnosząc się z kolei do tekstu publicystki „Wysokich Obcasów”, która stwierdziła, że „Pałac Prezydencki to za wysokie progi dla ludzi takich, jak państwo Nawroccy”, Bogucki odpowiedział:
W jakim sensie za wysokie progi? Oni pewnie chcieliby tam być, ale naród ich tam nie umieścił. Myślę, że ten ból, ta trauma zalega w tzw. elitach medialnych czy politycznych.
„Alergiczna reakcja to próba odwrócenia tematu”
Zbigniew Bogucki nawiązał również do próby odgryzienia się premiera Donalda Tuska prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
Ten wpis premiera jest kuriozalny. Przecież wiadomo, że słowa wypowiedziane przez pana prezydenta, komu premier może wskazywać, gdzie ma latać albo nie latać, były wskazaniem, że na pewno nie prezydentowi. To nie był żaden sposób poruszania wnuków
— ocenił szef Kancelarii Prezydenta RP.
Ta alergiczna reakcja jest próbą odwrócenia tematu, przerzucenia na kwestie rodzinne. Przecież Donald Tusk doskonale wie, że prezydentowi nie o to chodziło. Ja mogę powiedzieć panie premierze, niech pan mówi, gdzie mają latać pana urzędnicy, pana ministrowie, gdzie ma latać Radosław Sikorski. To jest pana kompetencja, im pan może wskazywać palcem, gdzie mają latać, ale nie prezydentowi
— zaznaczył Zbigniew Bogucki.
Oprac. Kamil Kwiatek
