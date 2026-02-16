Program SAFE jest łańcuchem na polską niepodległość - stwierdził na antenie Polsat NEWS Tobiasz Bocheński, europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem polityka na tym programie „skorzystają przede wszystkim Francja i Niemcy”. „To, co zostało nam przełożone, jest absolutnie niekorzystne dla Polski” - ocenił.
Sejm uchwalił w piątek ustawę wdrażającą unijny program dozbrajania SAFE. Umożliwi ona powołanie specjalnego, zarządzanego przez BGK funduszu, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu. W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność.
Za ustawą zagłosowało 236 posłów, przeciw było 199, a 4 wstrzymało się od głosu. Poparli ją m.in. posłowie ugrupowań koalicji rządzącej: KO, PSL, Lewicy i Polski 2050. Przeciw było m.in. 179 ze 180 biorących udział w głosowaniu posłów PiS (1 wstrzymał się od głosu) oraz wszyscy głosujący posłowie Konfederacji (14 osób) i 3 posłów koła Konfederacji Korony Polskiej.
CZYTAJ TAKŻE: MARZENA NYKIEL: 10 bezpieczników w ustawie o SAFE, które odrzucił Sejm. Miały chronić interes Polski! Rząd Tuska klaszcze, ambasador Niemiec zadowolony
Program SAFE jest łańcuchem na polską nie podległość (…) Strona rządowa otwarcie mówi, że pożyczką SAFE chcą zastąpić część środków, które już jest w dyspozycji państwa polskiego
— zwrócił uwagę Bocheński.
Europoseł zaznaczył, że to Komisja Europejska będzie dyktować na co można wydać te pieniądze.
Komisja mówi, że jeśli pan będzie się źle zachowywał, ale nie w kwestii kredytowej, tylko jakiejkolwiek innej, i Komisja uzna, że pańskie zachowanie jest niewłaściwe, to zawiesza panu dostawę tego sprzętu, ale i tak pan musi płacić kredyt
— wskazał polityk.
To, co zostało nam przełożone, jest absolutnie niekorzystne dla Polski (…) Na pewno będę namawiał pana prezydenta do zawetowania tego projektu
— dodał.
W ocenie Bocheńskiego to spółki zbrojeniowe z Niemiec i Francji będą największymi beneficjentami programu, a Polska będzie miała ograniczoną kontrolę nad tym, jakich dostawców broni wybierać.
Mamy przyjąć rozwiązanie na kilka dekad, które będzie spłacane na przez kilka pokoleń, ale pieniądze trzeba wydać tu i teraz
— powiedział Bocheński.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. SAFE jak KPO? Senator Skurkiewicz ostrzega: „Przepalanie pieniędzy, jak w programie HORECA, gdzie będą dostawać tylko swoi”
kk/Polsat NEWS
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753290-bochenski-program-safe-jest-lancuchem-na-polska-niepodleglosc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.