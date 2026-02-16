„Do tej pory w agresywny sposób atakowali Prezydenta RP - manipulując, kłamiąc i oczerniając głowę państwa. Tak jak oszczerczo niszczyli wizerunek śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak obrzucają błotem Prezydenta Karola Nawrockiego - bez żadnych zahamowań i z przekroczeniem granic przyzwoitości. Dziś media lewicowo-liberalne wzięły na celownik również Pierwszą Damę” - napisał na portalu X Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych.
Z każdym dniem prezydent Karol Nawrocki i Pierwsza Dama Marta Nawrocka są przedmiotem coraz bardziej podłych ataków, których głównym celem jest ich ośmieszenie i poniżenie. Ten przemysł pogardy po raz kolejny widać w „Newsweeku”, który odgrzewa temat z kampanii wyborczej, dotyczący kawalerki z Gdańska. Tym razem niemiecko-szwajcarski tygodnik artykułem Renaty Kim uderza w Martę Nawrocką.
W obronie Pierwszej Damy stanął m.in. poseł PiS Jacek Sasin, który przypomniał, jak w przeszłości atakowano śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Do tej pory w agresywny sposób atakowali Prezydenta RP - manipulując, kłamiąc i oczerniając głowę państwa. Tak jak oszczerczo niszczyli wizerunek śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak obrzucają błotem Prezydenta Karola Nawrockiego - bez żadnych zahamowań i z przekroczeniem granic przyzwoitości. Dziś media lewicowo-liberalne wzięły na celownik również Pierwszą Damę. Mądra, sympatyczna, odważna i zaangażowana społecznie kobieta - czy można sformułować wobec niej jakiekolwiek zarzuty? Nie, ale przemysł pogardy III RP poprzez obrzydliwe insynuacje próbuje niszczyć jej wizerunek i zniechęcać do niej Polaków
— czytamy.
Zdaniem Sasina, Polacy „nie ulegną żałosnej propagandzie”.
Na nic jednak wasze nędzne starania. Polacy wybrali i nie ulegną żałosnej propagandzie. 1 czerwca 2025r. wskazaliśmy jako naród nie tylko znakomitego Prezydenta RP, lecz również świetną Pierwszą Damę - chlubę naszej Ojczyzny.
Szanowna Pani Marto, wyrazy szacunku, proszę dalej tak fenomenalnie działać na niwie społecznej i w ramach akcji charytatywnych, miliony Polaków stoją za Panią murem
— zaapelował poseł.
Skandaliczny i ohydny przemysł pogardy wobec Pierwszej Damy w „Newsweeku”
— napisał Sasin odnosząc się do artykułu nt. Marty Nawrockiej, który ukazał się w tygodniku „Newsweek”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753288-atak-na-pierwsza-dame-sasin-na-nic-wasze-nedzne-starania
