Projekt pod nazwą Polska 2050 Szymona Hołowni niestety dobiega końca - przyznaje Michał Kobosko w rozmowie z dziennikarzem TVN24+ Patrykiem Michalskim. „Czas na zmiany” - napisał z kolei Ryszard Petru na portalu X.
Kobosko przyznaje, że Polska 2050 Szymona Hołowni ma już niewiele wspólnego z partią, którą była na samym początku.
Usłyszałem ostatnio, że sama przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz myśli o rebrandingu. Powinna to zrobić jak najszybciej, bo od czasu, kiedy najpierw została pierwszą wiceszefową, a później szefową partii, to ugrupowanie nie ma już wiele wspólnego z Polską 2050 Szymona Hołowni, jaką zakładaliśmy
— mówi.
Dopytywany o to, co się zmieniło od tego momentu, odpowiada:
Właściwie wszystko. Styl zarządzania partią i jej finansami, komunikowania jej działań. Cały ubiegły rok Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiała na zewnątrz idee, które były wyłącznie jej pomysłami. Nie były w ogóle omawiane we władzach partii i zaskakiwały wielu naszych członków, budziły ich opór i niezgodę. Te czysto prywatne idee były publicznie, niezgodnie z prawdą, prezentowane jako obowiązująca linia partii.
Wymowny wpis na portalu X zamieścił z kolei Ryszard Petru.
Czas na zmiany
— napisał.
W niedzielę posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, które zdecydowała się odejść z Polski 2050, na antenie Telewizji wPolsce24 zdradziła, że najpewniej z partii odejdzie szereg innych posłów. Zapalnikiem była tutaj przyjęta niedawno uchwała partii.
Prawdopodobnie partia się podzieli. Nie jestem ostatnim posłem, który zrezygnuje z członkostwa w Polsce 2050. Prawdopodobnie będę kolejni
— zdradziła, wskazując na niedawny apel 18 posłów Polski 2050 do działaczy tej partii, wymierzony w szefa klubu Pawła Śliza.
kk/TVN24+/X/wPolityce
