Posłanka i wiceprezes PiS Anna Krupka postanowiła stanąć w obronie Pierwszej Damy Marty Nawrockiej po tym, jak środowiska lewicowo-liberalne zaczęły ją atakować po wywiadzie w TVN24. Krupka zwróciła uwagę, że środowiska feministyczne nie stanęły w obronie Pierwszej Damy. „Reakcja tak zwanych środowisk feministycznych i lewicowych mówi sama za siebie. Dla nich nie liczą się kobiety, tylko własne interesy polityczne” - oceniła Krupka.
Nigdy nie będziesz szła sama - chyba, że jesteś żoną Prezydenta Polski. Reakcja tak zwanych środowisk feministycznych i lewicowych mówi sama za siebie. Dla nich nie liczą się kobiety, tylko własne interesy polityczne. Zapadły się pod ziemię po ohydnym gwałcie na policjantce w Piasecznie. Milczą, gdy rząd Tuska planuje likwidację porodówek, a Polki zmuszane są do porodów na SOR-ach. Nie krzyczały „Ani jednej więcej”, gdy kolejne kobiety umierały w szpitalach po cesarskim cięciu, po porodzie czy w ciąży w wyniku błędu lekarskiego. Siedziały cicho, gdy w areszcie przez wiele miesięcy w nieludzkich warunkach z przyczyn politycznych przetrzymywane były Polki. To jest prawdziwe piekło kobiet, o którym krzyczały w kampanii wyborczej
— napisała na platformie X Anna Krupka.
Działania PiS-u wspierające kobiety
Wiceprezes PiS przedstawiła działania, jakie podjęło PiS w celu wsparcia Polek.
Prawo i Sprawiedliwość wie, że liczą się czyny nie słowa, dlatego:
— złożyliśmy projekt ustawy zaostrzający kary za przestępstwa na tle seksualnym
— protestujemy przeciwko zmuszaniu Polek do rodzenia na SOR-ach
— stoimy w obronie każdej kobiety, której bezpieczeństwo pod rządami koalicji 13 grudnia jest zagrożone
— stoimy na straży polskiej granicy ZERO TOLERANCJI dla migrantów łamiących polskie prawo
— obniżyliśmy i na pewno nie będziemy podwyższać wieku emerytalnego dla kobiet
— wymieniła posłanka PiS.
Na zakończenie napiszę tylko tyle - jestem dumna z tego, że Pani Prezydentowa jest Pierwszą Damą WSZYSTKICH POLEK I POLAKÓW, a nie zakłamanych patoelit
— podkreśliła Krupka.
