Marszałek Sejmu z Lewicy i były członek PZPR Włodzimierz Czarzasty postanowił na platformie X przekonywać, jakim to jest spokojnym człowiekiem mimo powszechnej krytyki, jaka na niego spada w ostatnim czasie. Przy okazji przekręcił znany polski związek frazeologiczny - Czarzasty opowiadał o „zjadaniu worków soli”. Jego kuriozalne nagranie spotkało się z krytyką w sieci.
Przypomnijmy, że Czarzasty m.in. do tej pory nie wyjaśnił, dlaczego nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa, przygotowanej przez ABW. Dyskusja w tej sprawie rozgorzała po tym, gdy pojawiły się niejasności dotyczące jego kontaktów z Rosjanami. W ostatnim czasie skonfliktował się też ze Stanami Zjednoczonymi - ambasador USA Tom Rose ogłosił, że USA zerwały z nim kontakty ze względu na jego wypowiedzi uderzające w prezydenta USA Donalda Trumpa.
Spokój jest ważny. Szczególnie, jak źli ludzie wszystko robią, żeby cię zdenerwować. Olej Ich
— napisał na platformie X Włodzimierz Czarzasty.
Pytacie się mnie, skąd we mnie tyle spokoju. Powiem Wam z punktu widzenia 65-letniego faceta, od wieku nie ucieknę. Po pierwsze, dużo doświadczenia. Mówi się, że trzeba zjeść bardzo dużo worków soli, żeby spokojnie myśleć o przyszłości. Po drugie, wielu przyjaciół. Przyjaciół, którzy dają stabilność, pokazują drogą, jak się człowiek gubi, którzy doradzają. To absolutnie wielka sprawa. Po trzecie sporo wiedzy, czyli obserwowanie tego, co się zdarzyło
— opowiadał były członek PZPR w nagraniu dołączonym do swojego wpisu.
Jak to wszystko masz w sobie, to tak naprawdę się nigdy nie zdenerwujesz. Jak ludzie się pytają mnie, czy w ogóle kiedykolwiek mnie się zdarza zdenerwować, to mówię, nie absolutnie, właściwie nigdy się nie zdarzyło
— mówił na zakończenie filmu, próbując być zabawnym - Czarzasty wypowiadając te słowa nerwowo trącał filiżankę.
Fala komentarzy
Pod wpisem Czarzastego wypowiedzieli się jego zwolennicy, którym spodobało się jego nagranie, głos zabrało też wielu krytyków marszałka. Pojawiła się m.in. uwaga o tym, że polskie przysłowie mówi o zjedzeniu z kimś beczki soli, a nie o zajadaniu worków soli.
Stary komunisto, kiedy wytłumaczysz się Polakom z uwłaszczenia państwowej firmy MUZA?
— napisał Waldemar Kowal, użytkownik X.
POLSKIE przysłowie mówi „zjeść z kimś BECZKĘ soli”. Nie ma mowy w POLSKIM przysłowiu o jakichś workach
— zaznaczył ɐllǝnuɐɯı, użytkownik X.
Panie Czarzasty! Zamiast gadać, odmroź zamrażarkę!
— zaapelowała Ewa Maria Świderska, użytkowniczka X
Ludzie was olali, daj im spokój
— stwierdził Sławomir, użytkownik X.
Widzi Pan. Olewa tylko ten komu nie zależy. A mi na Polsce zależy i się denerwuje jak Pana działaniami marnowany jest jej potencjał, a zdrowy rozsądek staje się passe
— napisał Wiktor Grotek, użytkownik X.
