Premier Donald Tusk na platformie X w absurdalny sposób uderzył w prezydenta Karola Nawrockiego, sugerując, że rzekomo głowa państwa w jakichś sposób negatywnie wypowiedziała się na temat jego wnuków. Wpis Tuska wywołał fale krytyki w sieci.
Co powiedział prezydent?
Prezydent w rozmowie z red. Bogdanem Rymanowskim na antenie Polsat News mówił między innymi, że oczekuje decyzji ws. dołączenia Polski do Rady Pokoju.
Pan premier ma za zadanie określić, czy Polska chce wejść do Rady Pokoju, czy nie. Ja podejmuję ostateczną decyzję. Więc apeluję regularnie do premiera o podjęcie decyzji w tej sprawie, żebym ja też mógł podjąć decyzję. Dziwi mnie, że premier Donald Tusk w tej sprawie nie chce podjąć decyzji, choćby negatywnej
— wskazał Karol Nawrocki, na co Bogdan Rymanowski wskazał, że premier mówi, że może pan lecieć.
Ale premier nie będzie mówił, gdzie mam latać. Panie redaktorze, w ogóle co to są za słowa? Pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. Premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć. Ja mogę lecieć, gdzie chce
— podkreślił.
Absurdalna reakcja Tuska
Powyższe słowa Donald Tusk odebrał - albo udaje, że tak je traktuje - jako jakaś forma uderzenia w jego wnuczki. Jest to wyjątkowo kuriozalne nie tylko biorąc pod uwagę fakt, że z wypowiedzi prezydenta nie wynika żadna krytyka jego wnuków, ale również dlatego, że to właśnie rodzina prezydenta Karola Nawrockiego, jego dzieci, były obiektem ataków ze strony środowiska Donalda Tuska w czasie kampanii wyborczej.
CZYTAJ TAKŻE: Karol Nawrocki w mocnych słowach do Tuska: Nie będzie mówił, gdzie mam latać. Może swojemu synowi albo wnuczkom mówić
Panie Prezydencie, rozumiem strach, rozumiem nerwy, ale od moich wnuczek wara
— napisał na platformie X Donald Tusk.
Burza w sieci
Wpis Donalda Tuska wywołał fale krytyki w sieci.
Typie, bez mrugnięcia okiem odpaliłeś w kampanii swoją szczujnię na rodzinę Karola Nawrockiego, więc nie zgrywaj teraz obrońcy rodziny
— napisał Janusz Cieszyński, poseł PiS.
Milczałbyś raz i się nie ośmieszał
— zaznaczył Jacek Sasin, poseł PiS.
Typowy Tusk - kłamliwe insynuacje opakowane w „troskę” o rodzinę
— podkreślił Radosław Fogiel, poseł PiS.
Nie kompromituj się dziadku
— napisał Bartłomiej Graczak, dziennikarz Radia Warszawa.
Przecież to pan niedawno napędzał hejt na rodzinę prezydenta. A teraz taka wrażliwość?
— zapytał Wojciech Batug, użytkownik X.
