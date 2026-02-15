Szef MSZ i wicepremier Radosław Sikorski podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa krytykował ingerencję USA m.in. w polską politykę, polegającą m.in. na tym, że Donald Trump zdecydował się poprzeć kandydaturę Karola Nawrockiego w kampanii prezydenckiej. „Gdy niemiecka szefowa KE Ursula von der Leyen szantażowała Polskę miliardami euro, blokując fundusze, by obalić prawicowy rząd i wciskać Donalda Tuska na premiera – dla Radosława Sikorskiego to NIE była ingerencja w sprawy wewnętrzne i suwerenność Polski” - zauważył na platformie X Zbigniew Ziobro, poseł PiS.
Zbigniew Ziobro wykazał podwójne standardy i hipokryzję Radosława Sikorskiego, dotyczącą zaangażowania się innych krajów w polską politykę.
Gdy niemiecka szefowa KE Ursula von der Leyen szantażowała Polskę miliardami euro, blokując fundusze, by obalić prawicowy rząd i wciskać Donalda Tuska na premiera – dla Radosława Sikorskiego to NIE była ingerencja w sprawy wewnętrzne i suwerenność Polski. Natomiast gdy Donald Trump poparł Karola Nawrockiego, a J.D. Vance zaapelował o równe traktowanie konserwatystów i wolność słowa w Europie – Radosław Sikorski krzyczy o „zamachu na suwerenność” i „niedopuszczalnej ingerencji”
— napisał na platformie X Zbigniew Ziobro.
„Czysta hipokryzja”
Czy to nie zakłamanie i czysta hipokryzja charakterystyczna dla liberalno-lewackich unijnych polityków?
— dodał Zbigniew Ziobro.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753275-ziobro-o-zachowaniu-sikorskiego-czy-to-nie-czysta-hipokryzja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.