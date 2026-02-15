Ziobro: Gdy szefowa KE wciskała Tuska na premiera, to nie była to dla Sikorskiego ingerencja w suwerenność. Czy to nie hipokryzja?

Szef MSZ i wicepremier Radosław Sikorski podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa krytykował ingerencję USA m.in. w polską politykę, polegającą m.in. na tym, że Donald Trump zdecydował się poprzeć kandydaturę Karola Nawrockiego w kampanii prezydenckiej. „Gdy niemiecka szefowa KE Ursula von der Leyen szantażowała Polskę miliardami euro, blokując fundusze, by obalić prawicowy rząd i wciskać Donalda Tuska na premiera – dla Radosława Sikorskiego to NIE była ingerencja w sprawy wewnętrzne i suwerenność Polski” - zauważył na platformie X Zbigniew Ziobro, poseł PiS.

Zbigniew Ziobro wykazał podwójne standardy i hipokryzję Radosława Sikorskiego, dotyczącą zaangażowania się innych krajów w polską politykę.

Gdy niemiecka szefowa KE Ursula von der Leyen szantażowała Polskę miliardami euro, blokując fundusze, by obalić prawicowy rząd i wciskać Donalda Tuska na premiera – dla Radosława Sikorskiego to NIE była ingerencja w sprawy wewnętrzne i suwerenność Polski. Natomiast gdy Donald Trump poparł Karola Nawrockiego, a J.D. Vance zaapelował o równe traktowanie konserwatystów i wolność słowa w Europie – Radosław Sikorski krzyczy o „zamachu na suwerenność” i „niedopuszczalnej ingerencji”

— napisał na platformie X Zbigniew Ziobro.

Czysta hipokryzja”

Czy to nie zakłamanie i czysta hipokryzja charakterystyczna dla liberalno-lewackich unijnych polityków?

— dodał Zbigniew Ziobro.

