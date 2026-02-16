Z Polski 2050 odchodzą kolejni posłowie, a dalsi mają się już szykować do tego ruchu. Czy możliwa jest zatem utrata większości w Sejmie, którą obecnie ma Koalicja 13 grudnia? To pytanie usłyszała we wPolsce24 Lidia Burzyńska. - Myślę, że nie będzie to koniec tej koalicji, która niszczy naszą ojczyznę - stwierdziła poseł PiS. Jej zdaniem Polska 2050 to nic innego, jak walka o „utrzymywanie się przy stołkach” w obecnym rządzie. - W tej koalicji nie ma dialogu ani rozmów; oni idą do przodu jak koń dorożkarski, nie widzą i nie słyszą. A jeżeli coś się wydarzy, to ewidentnie widać, że tu chodzi o stołki - mówiła poseł.
Burzyńska: Posłowie Polski 2050 będą wchłaniani przez Tuska
Lidia Burzyńska spytana został również, czy jest możliwy scenariusz, zgodnie z którym posłowie, odchodzący z Polski 2050, bo są przeciwni Szymonowi Hołowni czy Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, pójdą do koalicji, a reszta będzie „machała szabelką” i próbowała rozliczać rząd.
Nawet gdyby osiemnastu posłów wycofało poparcie dla pewnych ustaw, to ich „machanie szabelką” będzie służyło jedynie utrzymaniu się na stołkach. Sądzę, że będą stopniowo wchłaniani przez Donalda Tuska.
— oceniła poseł.
Burzyńska o wpisie Sasina
Burzyńska skomentowała też alarmujący wpis Jacka Sasina, byłego szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych, który ostrzegał, że rząd Donalda Tuska szykuje prywatyzację przez giełdę ponad dziesięciu strategicznych spółek, takich jak LOT czy porty morskie.
To nie jest bezpieczna strategia - to systemowa kasacja tego, co polskie. Państwowe spółki były tarczą naszych miejsc pracy, fundamentem suwerenności energetycznej, wsparciem dla mniejszych firm i gwarantem stabilności w kryzysach.
Wyprzedaż ich teraz oznacza: ⚠️ utratę kontroli nad kluczowymi sektorami, ⚠️ krótkowzroczne zyski zamiast długoterminowego rozwoju, ⚠️ pole do wykupu przez kapitał zagraniczny, ⚠️ mniejsze podatki i dywidendy dla państwa w przyszłości.
— napisał Sasin.
Co to oznacza zdaniem pani poseł?
Oznacza to upadek, brak rozwoju i utratę suwerenności. Chcą doprowadzić do tego, że Polska przestanie być niepodległym państwem, a stanie się krajem „na sznureczku” Brukseli i Berlina
— podkreśliła Lidia Burzyńska
