„Co rząd boi się powiedzieć Polakom? Gdy milczą służby i premier, zagrożone jest bezpieczeństwo każdej polskiej rodziny. Podaj dalej i żądaj prawdy, zanim będzie za późno!” – podkreślił były premier Mateusz Morawiecki.
Dlaczego Donald Tusk wychodzi z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w kluczowym momencie, a potem gubi się w tłumaczeniach? I pytanie najważniejsze, dlaczego premier milczy w sprawie Włodzimierza Czarzastego?
— zapytał były premier Mateusz Morawiecki.
„Co kryje to milczenie?”
Co kryje to milczenie? Co rząd boi się powiedzieć Polakom?
— zastanawia się Mateusz Morawiecki.
W kuluarach mówi się jasno, są bardzo konkretne sygnały ze strony służb. Sygnały, że sprawa jest bardzo poważna i skomplikowana, bo w sprawach bezpieczeństwa państwa milczenie nigdy nie jest przypadkowe. Polacy mają prawo znać prawdę - teraz
— podkreślił były premier.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753264-morawiecki-gdy-oni-milcza-zagrozone-jest-bezpieczenstwo
