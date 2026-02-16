WIDEO

Niewyjaśnione kontakty Czarzastego. Morawiecki: "W kuluarach mówi się jasno, są bardzo konkretne sygnały ze strony służb"

  • Polityka
  • opublikowano:
Mateusz Morawiecki / autor: Fratria
Mateusz Morawiecki / autor: Fratria

„Co rząd boi się powiedzieć Polakom? Gdy milczą służby i premier, zagrożone jest bezpieczeństwo każdej polskiej rodziny. Podaj dalej i żądaj prawdy, zanim będzie za późno!” – podkreślił były premier Mateusz Morawiecki.

Dlaczego Donald Tusk wychodzi z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w kluczowym momencie, a potem gubi się w tłumaczeniach? I pytanie najważniejsze, dlaczego premier milczy w sprawie Włodzimierza Czarzastego?

— zapytał były premier Mateusz Morawiecki.

Co kryje to milczenie?”

Co kryje to milczenie? Co rząd boi się powiedzieć Polakom?

— zastanawia się Mateusz Morawiecki.

W kuluarach mówi się jasno, są bardzo konkretne sygnały ze strony służb. Sygnały, że sprawa jest bardzo poważna i skomplikowana, bo w sprawach bezpieczeństwa państwa milczenie nigdy nie jest przypadkowe. Polacy mają prawo znać prawdę - teraz

— podkreślił były premier.

X/tt

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych