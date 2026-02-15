Joanna Scheuring-Wielgus próbuje tłumaczy się ze swych skandalicznych słów na temat prezydenta Karola Nawrockiego. Jej oświadczenie nie niczego jednak nie wyjaśnia i jeszcze bardziej pogrąża europosłankę Lewicy. „Rozumiem, że moje słowa mogły zostać opatrznie zinterpretowane, nie taka była intencja” - twierdzi Scheuring-Wielgus. „Nawet w „oświadczeniu” nie dała rady” - skomentował na X oświadczenie europosłanki Krzysztof Stanowski.
Zaproszeni do Radia Zet goście dyskutowali o wschodnich kontaktach towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który nie przeszedł procedury sprawdzającej ABW. Mimo to ma dostęp do informacji „ściśle tajnych” z racji pełnionego przez siebie urzędu. Czegoś więcej na temat tych kontaktów próbował się dowiedzieć w czasie Rady Bezpieczeństwa narodowego prezydent Karol Nawrocki, ale Czarzasty milczał jak zaklęty.
Głowa państwa polskiego zwróciła wówczas uwagę na to, że nie chodzi tu o jakieś polityczne potyczki, ale o bezpieczeństwo państwa, ponieważ marszałek Czarzasty w razie nagłej śmierci prezydent przejmuje jego obowiązki, w tym zwierzchność nad polską armią. Do tej wypowiedzi nawiązał dziś w Radiu Zet poseł PiS Paweł Sałek. Zaznaczył, że już raz mieliśmy taką sytuację. Na te słowa zareagowała Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.
I to byłby wspaniały finał
— rzuciła europoseł Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy, wzruszając ramionami.
Czy to coś zmienia?
Skandaliczne słowa Joanny Scheuring-Wielgus zostały odebrane jednoznacznie, jako chęć wymiany prezydenta, nawet kosztem jego śmierci.
Europosłanka Lewicy postanowiła podjąć próbę wytłumaczenia się ze swych sformułowań.
Chcę doprecyzować moją wypowiedź z Radia Zet. W ferworze dyskusji w audycji na żywo mówiłam wyłącznie o scenariuszu politycznym i Włodzimierzu Czarzastym jako prezydencie, a nie o zdrowiu czy życiu Pana Prezydenta.
Życzę Prezydentowi Nawrockiemu oraz wszystkim długiego, zdrowego i szczęśliwego życia.
Rozumiem, że moje słowa mogły zostać opatrznie zinterpretowane - nie taka była intencja
— stwierdziła w wydanych oświadczeniu Scheuring-Wielgus.
Pudrowanie skandalicznych słów jednak jej nie wyszło.
„Opatrznie”. Nawet w „oświadczeniu” nie dała rady
— skomentował na X oświadczenie europosłanki Krzysztof Stanowski.
Doprecyzować… Jakie to żałosne
— napisała w mediach społecznościowych Marzena Paczuska z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
