Scheuring-Wielgus tłumaczy się ze słów o "wspaniałym finale" Nawrockiego. Stanowski: Nawet w "oświadczeniu" nie dała rady

Europosłanka Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus postanowiła wytłumaczyć się ze swych skandalicznych słów "wspaniałym finale" zastąpienia prezydenta Nawrockiego, na wypadek jego śmierci. / autor: Fratria/X
Joanna Scheuring-Wielgus próbuje tłumaczy się ze swych skandalicznych słów na temat prezydenta Karola Nawrockiego. Jej oświadczenie nie niczego jednak nie wyjaśnia i jeszcze bardziej pogrąża europosłankę Lewicy. „Rozumiem, że moje słowa mogły zostać opatrznie zinterpretowane, nie taka była intencja” - twierdzi Scheuring-Wielgus. „Nawet w „oświadczeniu” nie dała rady” - skomentował na X oświadczenie europosłanki Krzysztof Stanowski.

Zaproszeni do Radia Zet goście dyskutowali o wschodnich kontaktach towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który nie przeszedł procedury sprawdzającej ABW. Mimo to ma dostęp do informacji „ściśle tajnych” z racji pełnionego przez siebie urzędu. Czegoś więcej na temat tych kontaktów próbował się dowiedzieć w czasie Rady Bezpieczeństwa narodowego prezydent Karol Nawrocki, ale Czarzasty milczał jak zaklęty.

Głowa państwa polskiego zwróciła wówczas uwagę na to, że nie chodzi tu o jakieś polityczne potyczki, ale o bezpieczeństwo państwa, ponieważ marszałek Czarzasty w razie nagłej śmierci prezydent przejmuje jego obowiązki, w tym zwierzchność nad polską armią. Do tej wypowiedzi nawiązał dziś w Radiu Zet poseł PiS Paweł Sałek. Zaznaczył, że już raz mieliśmy taką sytuację. Na te słowa zareagowała Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

I to byłby wspaniały finał

— rzuciła europoseł Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy, wzruszając ramionami.

CZYTAJ TAKŻE: Skandaliczne słowa Scheuring-Wielgus! Gdyby coś stało się prezydentowi i zastąpił go Czarzasty? „To byłby wspaniały finał”

Czy to coś zmienia?

Skandaliczne słowa Joanny Scheuring-Wielgus zostały odebrane jednoznacznie, jako chęć wymiany prezydenta, nawet kosztem jego śmierci.

Europosłanka Lewicy postanowiła podjąć próbę wytłumaczenia się ze swych sformułowań.

Chcę doprecyzować moją wypowiedź z Radia Zet. W ferworze dyskusji w audycji na żywo mówiłam wyłącznie o scenariuszu politycznym i Włodzimierzu Czarzastym jako prezydencie, a nie o zdrowiu czy życiu Pana Prezydenta.

Życzę Prezydentowi Nawrockiemu oraz wszystkim długiego, zdrowego i szczęśliwego życia.

Rozumiem, że moje słowa mogły zostać opatrznie zinterpretowane - nie taka była intencja

— stwierdziła w wydanych oświadczeniu Scheuring-Wielgus.

Pudrowanie skandalicznych słów jednak jej nie wyszło.

Opatrznie”. Nawet w „oświadczeniu” nie dała rady

— skomentował na X oświadczenie europosłanki Krzysztof Stanowski.

Doprecyzować… Jakie to żałosne

— napisała w mediach społecznościowych Marzena Paczuska z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Paweł Sałek o zachowaniu Joanny Scheuring-Wielgus: „Należy tę wypowiedź uznać za skandaliczną”

Robert Knap/X

