Myślę, że pan prezydent nie podpisze ustawy w tym kształcie” - powiedział przedstawiciel prezydenta RP w KRS Grzegorz Ksepko w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, odnosząc się do ustawy o KRS przygotowanej przez rząd Koalicji 13 Grudnia.

Prezydent raczej odmówi podpisu

Grzegorz Ksepko ocenił, że ustawa o KRS w obecnym kształcie nie uzyska akceptacji głowy państwa. Jak podkreślił:

Myślę, że pan prezydent nie podpisze ustawy w tym kształcie.

W jego opinii projekt oznacza powrót do rozwiązań wcześniej zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny, a ponadto wprowadza - jak twierdził - „radykalną dyskryminację części sędziów”, co ma być sprzeczne z zasadą równości wobec prawa.

Spór o suwerenność i sposób wyboru sędziów

Członek KRS przypomniał, że w wyroku z 25 marca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny uznał obowiązujące zasady wyboru sędziowskiej części Rady za zgodne z konstytucją.

Celowo mówię „polski”, bo naprawdę niespecjalnie interesują mnie niewiążące w żaden sposób opinie jakichkolwiek instytucji zagranicznych

— zaznaczył.

Jego zdaniem przekazanie wyboru sędziów do KRS wyłącznie środowisku sędziowskiemu byłoby sprzeczne z zasadą suwerenności narodu.

Wśród alternatyw wymienił m.in. wybory powszechne 15 sędziów albo zmianę zasad głosowania w Sejmie tak, by wymusić szerszy konsensus.

Konsensus zamiast „mniejszego zła”

Ksepko podkreślił, że nie chodzi o wybór „mniejszego zła”, lecz o trwałe uporządkowanie ustroju. Skrytykował propozycje, które - jego zdaniem - oddają decydujący wpływ jednej grupie zawodowej.

Opowiedział się natomiast za rozwiązaniem wymagającym większości 3/5 w Sejmie, co wymuszałoby porozumienie ponad podziałami. Jak zaznaczył, potrzebna jest realna rozmowa, a nie działanie według zasady: „mam 231 głosów i co mi zrobisz?”.

