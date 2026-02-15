Na antenie Telewizji wPolsce24 Antoni Macierewicz i Piotr Naimski wspominali Jana Olszewskiego. Okazją była premiera filmu pt. „Moja sytuacja jest szczególnie trudna”, właśnie o byłym premierze i mecenasie, obrońcy w procesach opozycjonistów PRL. „Jan Olszewski jako jeden z niewielu ludzi starszego pokolenia jednoznacznie definiował zagrożenie płynące z sojuszu niemiecko-rosyjskiego. Mówił, że to największe niebezpieczeństwo dla Polski. Dzisiaj, patrząc na jego słowa, widzę w nich geniusz” - mówił m.in. Antoni Macierewicz, były szef MON. Z kolei były szef UOP, Piotr Naimski stwierdził, że siły, które obaliły rząd Olszewskiego były bardzo silną „koalicją strachu”. „Przerazili się, że proces przenoszenia wpływów i pieniędzy z komunistycznego PRL-u do nowej Polski zostanie naprawdę zatrzymany” - powiedział Naimski.
Pierwsze spotkanie w 1971 r
Antoni Macierewicz wspominał, że jego pierwsze zetknięcie z Janem Olszewskim miało miejsce jeszcze w 1971 r.
Po tym jak milicja zaatakowała naszą strukturę harcerską za dyskusje o grudniowych protestach robotników w Gdańsku. Jan Olszewski postanowił nas wspierać jako mecenas. Szybko okazało się, że mamy wspólny pogląd polityczny – to on był najważniejszym człowiekiem kształtującym formację niepodległościową w Polsce.
— mówił poseł PiS.
Podobne wspomnienia miał Piotr Naimski, który odszedł ze stanowiska UOP po dymisji rządu Jana Olszewskiego w 1992 r.
To była 1. Warszawska Drużyna Harcerzy przy liceum Reitana oraz klub dyskusyjny – jedno z niewielu miejsc w Warszawie, gdzie można było otwarcie rozmawiać. Bezpieka rozbiła to spotkanie i wtedy poznaliśmy Jana Olszewskiego, który stał się autorytetem, wokół którego ogniskowały się działania niepodległościowe.
— wspominał.
„W tych słowach widzę geniusz”
Macierewicz przypomniał też, że Jan Olszewski jako jeden z niewielu ludzi starszego pokolenia jednoznacznie definiował zagrożenie płynące z sojuszu niemiecko-rosyjskiego.
Mówił, że to największe niebezpieczeństwo dla Polski. Dzisiaj, patrząc na jego słowa, widzę w nich geniusz
— zaznaczył.
„Sprzeczny z układem Okrągłego Stołu”
Macierewicz przyznał też, że działalność rządu Jana Olszewskiego „była sprzeczna z układem Okrągłego Stołu”.
Miał świadomość negatywnego działania Okrągłego Stołu, o którym Jan wiedział, że będzie niszczył Polskę
— podkreślił Macierewicz.
„Koalicja strachu”
Z kolei Piotr Naimski stwierdził, że siły które obaliły rząd Jana Olszewskiego nazywane były wówczas „koalicją strachu”.
Ludzie, którzy obalili rząd w nocy 4 czerwca 1992 roku, przerazili się, że proces przenoszenia wpływów i pieniędzy z komunistycznego PRL-u do nowej Polski zostanie zatrzymany
— mówił Naimski.
„System sądowniczy jako brutalne narzędzie walki politycznej”
Rozmówcy w programie „Raport Extra” wPolsce24 rozmawiali też o odniesieniach do naszych czasów.
W tym kontekście metod rodem z PRL, wspominano choćby proces ks. Michała Olszewskiego.
Dzisiaj system sądowniczy jest faktycznie rzecz biorą używany jako brutalne narzędzie walki politycznej. I w tym sensie można szukać podobieństw, oczywiście przy zachowaniu wszelkich proporcji.
— powiedział Piotr Naimski
Antoni Macierewicz z kolei nawiązał do hejtu i dyskryminacji przeciwników politycznych, pokazując szerszy kontekst tego zjawiska.
To, co się dzieje, ma na celu likwidację państwa polskiego poprzez niszczenie rolnictwa i niezależności polskiej armii, by uzależnić ją od Niemiec. Olszewski przed tym ostrzegał już wtedy, kiedu go poznalismy w 1971 roku. Mówił, że sojusz rosyjsko-niemiecki jest najgroźniejszy, a ten sojusz został zawarty przez Tuska w 2011 roku.
— podkreślił Antoni Macierewicz.
