Wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego o tym, że premier nie ma prawa decydować o jego zagranicznych lotach, wywołała błyskawiczną reakcję Donalda Tuska. Rozwścieczony premier chciał się odgryźć jak zwykle w swoim stylu za pośrednictwem platformy X.
CZYTAJ WIĘCEJ: Karol Nawrocki w mocnych słowach do Tuska: Nie będzie mówił, gdzie mam latać. Może swojemu synowi albo wnuczkom mówić
Prezydent Karol Nawrocki udzielił dziś obszernego wywiadu na antenie Polsat News. Nawiązał w nim między innymi do kwestii związancyh z Radą Pokoju. Mówił, że dziwi go, że „premier Donald Tusk w tej sprawie nie chce podjąć decyzji, choćby negatywnej”.
Ale premier nie będzie mówił, gdzie mam latać. Panie redaktorze, w ogóle co to są za słowa? Pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. Premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć. Ja mogę lecieć, gdzie chcę
— wskazał Karol Nawrocki.
„Od moich wnuczek wara”
Słowa prezydenta najwyraźniej zabolały premiera Donalda Tuska.
Panie Prezydencie, rozumiem strach, rozumiem nerwy, ale od moich wnuczek wara
— napisał Donald Tusk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753260-zabolalo-tusk-usiluje-odgryzc-sie-prezydentowi-wara
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.