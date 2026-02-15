„Jedyną korzyścią dla Polski z obecności w Unii Europejskiej jest dostęp do wspólnego jednolitego rynku” - powiedziała Anna Bryłka w Polsacie News. Europoseł Konfederacji odniosła się również do środowiska, które skupiło się wokół Grzegorza Brauna.
Europoseł Konfederacji Anna Bryłka została zapytana o pozytywną rzecz związaną z obecności Polski w UE.
Jedyną korzyścią dla Polski z obecności w Unii Europejskiej jest dostęp do wspólnego jednolitego rynku
— odpowiedziała Bryłka. Na pytanie o dopłaty z UE dla Polski, odpowiedziała: „zależy jakie”. Dodała jednak, że polskie rolnictwo było głównym beneficjentem unijnego wsparcia.
Koszty regulacji i bilans członkostwa w UE
Bryłka mówiła o bilansie obecności Polski w Unii Europejskiej.
Jednak z drugiej strony mieliśmy chociażby kwotowanie produkcji mleka w Polsce. Mało kto mówi o tym, że polscy rolnicy w związku z tym, że Polska w 2006, 2007 roku przekroczyła kwotę produkcji, musieli zapłacić kary za nadprodukcję
— przypomniała. Podkreśliła też:
To nie chodzi o to, żeby szukać negatywów, tylko pokazywać ten moment, w którym obecność Polski w UE wiąże się z pewnego rodzaju brakiem korzyści.
Wśród najbardziej szkodliwych regulacji wymieniła system ETS, dyrektywę budynkową oraz Zielony Ład.
To jest gigantyczny koszt nie tylko dla gospodarki, ale przede wszystkim dla przeciętnego gospodarstwa domowego
— oceniła.
Omnibusy i EUDR
Europoseł przyznała, że po dwóch latach w Parlamencie Europejskim można wskazać również pozytywne decyzje, jak pakiet Omnibus czy odroczenie EUDR. Zastrzegła jednak, że „UE cały czas nie zmieniła swojego kursu, zwłaszcza w zakresie polityki gospodarczej, polityki przemysłowej oraz polityki klimatycznej”.
Komentarz o Grzegorzu Braunie
Podczas rozmowy odniosła się także do środowiska skupionego wokół Grzegorz Braun.
Zacznijmy od tego, że ja nie wiem jaki program ma pan Grzegorz Braun. On gromadzi wokół siebie bardzo różnych ludzi i jest pytanie, czy oni są wyrazicielami programu pana Grzegorza, bo często te postulaty, które oni prezentują, są ze sobą rozbieżne
— stwierdziła, podkreślając jednocześnie, że Konfederacja ma „spisany program”, z którym jej politycy się zgadzają.
xyz/Polsat News
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753256-korzysci-polski-z-bycia-w-ue-brylka-wymienila-tylko-jedna
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.