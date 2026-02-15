Z każdym dniem prezydent Karol Nawrocki i Pierwsza Dama Marta Nawrocka są przedmiotem coraz bardziej podłych ataków, których głównym celem jest ich ośmieszenie i poniżenie. Ten przemysł pogardy po raz kolejny widać w „Newsweeku”, który odgrzewa temat z kampanii wyborczej, dotyczący kawalerki z Gdańska. Tym razem niemiecko-szwajcarski tygodnik artykułem Renaty Kim uderza w Martę Nawrocką. „Zaczyna się operacja zaszczuwania Pierwszej Damy” - skomentował w mediach społecznościowych Jan Molski.
„Tajemnice Marty Nawrockiej” to hasło okładki „Newsweeka” i temat artykułu Renaty Kim, która uważa, że Pierwsza Dama „Przybrała pozę Świętej Matki Narodu”. Kim próbuje przyciągnąć czytelników pytaniem o to, „jaka była jej rola w sprawie kawalerki pana Jerzego?”. Jednocześnie wprost pisze, że prezydent Nawrocki „ma znajomych z półświatka”. Te podłe dywagacje nie są godne najmniejszego zainteresowania.
CZYTAJ TAKŻE: „GW” atakuje Pierwszą Damę za wywiad dla TVN24! „Pałac Prezydencki to za wysokie progi dla ludzi takich, jak państwo Nawroccy”
Byle opluć
Warto przypomnieć, że wyciągnięte przez Onet w czasie kampanii wyborczej pseudosensacje okazały się wyssane z palca. Opiekunka pana Jerzego Ż., która opowiadała portalowi Onet o tym, że rzekomo Karol Nawrocki nie zajmował się z nim, została już wyrzucona ze swojej pracy za łamanie zasad, a ponadto była skazywana za oszustwa i fałszerstwa. W wyniku jednego z tych wyroków siedziała nawet w więzieniu.
Co więcej Rada Izby Notarialnej w Gdańsku sprawdziła treść aktów notarialnych dot. nabycia mieszkania przez Karola Nawrockiego i nie stwierdziła żadnych uchybień. W maju 2025 r. dziennikarze Telewizji wPolsce24 dotarli do dowodów wpłat Marty i Karola Nawrockich na kawalerkę w Gdańsku, którą prezes IPN nabył od schorowanego 80-latka Jerzego Ż. Dowody przelewów potwierdziły, że Karol Nawrocki zajmował się zarówno samym mieszkaniem, pokrywał koszty, opiekował się w ten sposób lokatorem.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Publikujemy dowody przelewów Nawrockich na kawalerkę w Gdańsku. „Do dnia dzisiejszego ponoszę opłaty za to mieszkanie”
Przemysł pogardy
Pomówienia wobec Karola Nawrockiego dotyczące kawalerki z Gdańska nadają się zarówno na proces cywilny, jak i karny. Bez wątpienia trzeba także wyjaśnić, czy ABW nie była główną inspiracją artykułu, jakie pojawił się w Onecie, a który dziś jest odgrzewany jak stary kotlet bez smaku. W sieci nie brakuje już komentarzy dotyczących publikacji „Newsweeka”.
Raz, dwa, trzy start ! Rozpoczynamy kolejną odsłonę
— skomentował okładkę „Newsweek” europoseł PiS Joachim Brudziński.
Zło
— napisał w mediach społecznościowych szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Niemcy. Przemysł pogardy
— napisała w mediach społecznościowych red. Dorota Kania.
Zaczyna się operacja zaszczuwania Pierwszej Damy, żeby po raz kolejny w obrzydliwy sposób uderzyć w Prezydenta Nawrockiego.
To łudząc przypomina fabrykę nienawiści, jaką tworzono przy PLK.
Ale tutaj mają człowieka, która powiedzmy sobie szczerze, jest gotowy do takiej gry.
— napisał na X konserwatysta Jan Molski.
Pierwsza Dama „Przybrała pozę Świętej Matki Narodu” pisze Renata Kim. Jaką pozę przybrała ona sama dobrze pamiętamy. I rozumiemy, że dla Renaty Kim osoba Marty Nawrockiej jest zagrożeniem. Świat wartości contra nihilizm
— czytamy we wpisie na X Marzeny Paczuskiej, zasiadającej w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
Podsumowanie
To nie pierwsza skandaliczna okładka, na którą zdobył się „Newsweek”. We wrześniu ubiegłego roku należący do koncernu Ringier Axel Springer Polska (RASP) tygodnik pokazał zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego, który wyciągniętym placem miał wyganiać dziecko przyobleczone w ukraińską flagę. Wszystko dlatego, że Karol Nawrocki wetując ustawę o pomocy Ukraińcom, domagał się, aby należała się ona tym, którzy podjęli w Polsce pracę i posłali swoje dzieci do szkół. Te warunki prezydenta, rząd Donalda Tuska wprowadził później do nowej ustawy. Trzeba powiedzieć, że z równą zaciekłością i w idiotyczny sposób atakowano kiedyś śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zwłaszcza za jego stosunek do Rosji. Dziś jego wizje stały się rzeczywistością. Czy to nauczyło czegokolwiek dzisiejszych napastników?
Robert Knap/X
https://wpolityce.pl/polityka/753251-newsweek-i-przemysl-pogardy-wobec-prezydenckiej-pary-zlo
