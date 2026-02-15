Paweł Cywiński, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24 do sondażu ws. adopcji dzieci przez pary tej samej płci. „Gdybym brał udział w tym sondażu, w temacie adopcji dzieci odpowiedziałbym zdecydowanie, że jestem przeciwny. Co do małżeństw homoseksualnych, co do zasady również jestem przeciwny” - stwierdził polityk PSL. Gość Telewizji wPolsce24 odniósł się również do postawy marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, z jednej strony gloryfikującego Armię Czerwoną, a z drugiej biorącego udział w uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. „Jest drugą osobą w państwie i reprezentuje wszystkich obywateli, a nie tylko Lewicę i postkomunistów” - stwierdził działacz PSL.
