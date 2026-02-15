TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Paweł Sałek o zachowaniu Joanny Scheuring-Wielgus: "Należy tę wypowiedź uznać za skandaliczną"

  • Polityka
  • opublikowano:
Joanna Scheuring-Wielgus / autor: Fratria
Joanna Scheuring-Wielgus / autor: Fratria

Należy tę wypowiedź uznać za skandaliczną” - tak w rozmowie z portalem wPolityce.pl słowa Joanny Scheuring-Wielgus, które padły na antenie Radia Zet, skomentował Paweł Sałek, poseł PiS, były wiceminister środowiska.

Na antenie Radia Zet eurodeputowana Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus skomentowała wypowiedź Pawła Sałka, posła PiS, który przypomniał słowa prezydenta, że gdyby coś się stało pierwszej osobie w państwie, to marszałek Włodzimierz Czaszasty pełniłby funkcję prezydenta.

I to byłby wspaniały finał

— brzmiał komentarz Scheuring-Wielgus.

Skandaliczna wypowiedź”

Do tych słów ponownie nawiązał Paweł Sałek, poseł PiS, były wiceminister środowiska, w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Była emocjonująca dyskusja w jednej z komercyjnych stacji radiowych. Gdy omawialiśmy temat związany z marszałkiem Czarzastym, fakt, że jest drugą osobą w państwie. Stwierdziłem, że gdyby, nie daj Boże, coś się stało panu prezydentowi Nawrockiemu, to wtedy marszałek Sejmu pełni jego funkcję. Na co zareagowała pani poseł Scheuring-Wielgus słowami, że „byłoby wspaniale”

— przypomniał.

Należy tę wypowiedź uznać za skandaliczną. Mieliśmy już w naszej historii bardzo przykre sytuacje związane z takimi okolicznościami. Kiedy nie mieliśmy prezydenta. Mówię tu o świętej pamięci panu profesorze Lechu Kaczyńskim. To wówczas marszałek Komorowski został czasowo prezydentem Polski.

— podkreślił Paweł Sałek.

CZYTAJ WIĘCEJ: Skandaliczne słowa Scheuring-Wielgus! Gdyby coś stało się prezydentowi i zastąpił go Czarzasty? „To byłby wspaniały finał”

wPolityce.pl/tt

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych