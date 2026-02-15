„Należy tę wypowiedź uznać za skandaliczną” - tak w rozmowie z portalem wPolityce.pl słowa Joanny Scheuring-Wielgus, które padły na antenie Radia Zet, skomentował Paweł Sałek, poseł PiS, były wiceminister środowiska.
Na antenie Radia Zet eurodeputowana Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus skomentowała wypowiedź Pawła Sałka, posła PiS, który przypomniał słowa prezydenta, że gdyby coś się stało pierwszej osobie w państwie, to marszałek Włodzimierz Czaszasty pełniłby funkcję prezydenta.
I to byłby wspaniały finał
— brzmiał komentarz Scheuring-Wielgus.
„Skandaliczna wypowiedź”
Do tych słów ponownie nawiązał Paweł Sałek, poseł PiS, były wiceminister środowiska, w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Była emocjonująca dyskusja w jednej z komercyjnych stacji radiowych. Gdy omawialiśmy temat związany z marszałkiem Czarzastym, fakt, że jest drugą osobą w państwie. Stwierdziłem, że gdyby, nie daj Boże, coś się stało panu prezydentowi Nawrockiemu, to wtedy marszałek Sejmu pełni jego funkcję. Na co zareagowała pani poseł Scheuring-Wielgus słowami, że „byłoby wspaniale”
— przypomniał.
Należy tę wypowiedź uznać za skandaliczną. Mieliśmy już w naszej historii bardzo przykre sytuacje związane z takimi okolicznościami. Kiedy nie mieliśmy prezydenta. Mówię tu o świętej pamięci panu profesorze Lechu Kaczyńskim. To wówczas marszałek Komorowski został czasowo prezydentem Polski.
— podkreślił Paweł Sałek.
