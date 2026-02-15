„Ale premier nie będzie mówił, gdzie mam latać. Panie redaktorze, w ogóle co to są za słowa? Pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. Premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć. Ja mogę lecieć, gdzie chcę” - podkreślił prezydent Karol Nawrocki na antenie Polsat News.
Prezydent mówił także, że oczekuje decyzji ws. dołączenia Polski do Rady Pokoju.
Pan premier ma za zadanie określić, czy Polska chce wejść do Rady Pokoju, czy nie. Ja podejmuję ostateczną decyzję. Więc apeluję regularnie do premiera o podjęcie decyzji w tej sprawie, żebym ja też mógł podjąć decyzję. Dziwi mnie, że premier Donald Tusk w tej sprawie nie chce podjąć decyzji, choćby negatywnej
— wskazał Karol Nawrocki, na co Bogdan Rymanowski wskazał, że premier mówi, że może pan lecieć.
Ale premier nie będzie mówił, gdzie mam latać. Panie redaktorze, w ogóle co to są za słowa?Pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. Premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć. Ja mogę lecieć, gdzie chce
— podkreślił.
„Ja podejmuję ostateczną decyzję”
Zaznaczył, że „pod względem ustrojowym i konstytucyjnym pan premier ma zadanie podjąć decyzję, czy Polska chce wejść do Rady Pokoju, czy nie”.
Ja podejmuję ostateczną decyzję, a rząd musi to zainspirować. Jak był traktat z Nancy, choćby z Francją, to rząd przygotowywał go, robił, przygotowywał negocjacje. Rząd to inspirował, prawo szło przez parlament
— powiedział Karol Nawrocki.
A ja po dwóch latach negocjacji czy po półtora mogłem powiedzieć, a jednak nie, bo mi się pięć rzeczy nie podoba. Rzeczywiście, niektóre mi się nie podobały, chociaż traktuję Francję jako naszego strategicznego partnera. Nie zrobiłem tego z powagi Rzeczpospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej. Teraz trwają negocjacje z Wielką Brytanią, też ostatecznie rząd je inspiruje. Prezydent musi je skończyć. Więc ja apeluję regularnie do premiera Panie premierze, podejmij pan, panie premierze, decyzję, czy chcecie, żeby Polska była w Radzie Pokoju, czy nie była. Żebym ja mógł podjąć ostateczną decyzję
— dodał.
