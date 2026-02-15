„Gazecie Wyborczej” nie podoba się wywiad Pierwszej Damy, jakiego udzieliła TVN24. Publicystka „Wysokich Obcasów” czuje się nie tylko zażenowana odpowiedziami Marty Nawrockiej, ale atakuje ją i prezydenta w sposób niegodny. „Pałac Prezydencki to za wysokie progi dla ludzi takich, jak państwo Nawroccy” - pisze Natalia Waloch.
Pseudorecenzję wywiadu, jakiego Marta Nawrocka udzieliła TVN24, Natalia Waloch zaczyna od stwierdzenia, że nie ma „żadnej przyjemności w krytykowaniu pierwszej damy.
Nie pławię się w radości z powodu jej nieudanego występu w TVN24”
— dla redaktorki „GW” wywiad był „ogromną przykrością”, bo poczuła się zażenowana. Inne odczucia Waloch ma względem zadającej pytania Joanny Kryńskiej z TVN24.
Widać było, że nie zamierza pierwszej damy rozjeżdżać i bezlitośnie dociskać. Wreszcie Kryńska wykazała się cichą empatią, kiedy Marta Nawrocka kompromitowała się zupełnie niedociskana, sama z siebie
— twierdzi publicystka „Wysokich Obcasów”.
CZYTAJ TAKŻE: Pierwsza dama: „Mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji”; „Jestem za życiem, a przeciwko aborcji”
Żenujący poziom „GW”
Jak można się było spodziewać, głównym powodem ataku na Pierwszą Damę była oczywiście jej wypowiedź na temat afirmacji ludzkiego życia oraz stosunku do aborcji. Zanim jednak to nastąpiło Waloch spróbowała przebrać się w piórka obiektywizmu.
Pani Nawrocka nie jest osobą z mojej bajki politycznej, nigdy nie oczekiwałam, że jako pierwsza dama stanie mi się bliska albo będzie sojuszniczką moich interesów. Niemniej chwaliłam program jej fundacji, gdy powstała, wskazując, że m.in. dzięki działalności na rzecz matek dzieci z niepełnosprawnościami czy walce z cyberhejtem wobec dzieci, pierwsza dama może odegrać wreszcie dobrą, społeczną rolę, z której tak łatwo zrezygnowała Agata Duda
— czytamy w artykule „GW”.
W zaznaczonych cytatach, które czytelnikowi mają szczególnie zapaść w pamięci znajdujemy, obrzydliwy i niegodny kobiety komentarz dotyczący Pierwszej Damy. Protekcjonalny to Waloch świadczy o niskim poziomie jej kultury.
Wywiadem w TVN24 potwierdziła przede wszystkim to, co wiele osób przeczuwało: że Pałac Prezydencki to za wysokie progi dla ludzi takich jak państwo Nawroccy
— stwierdziła Waloch.
Ktoś jednak bardzo chciał Martę Nawrocką przebrać za damę i intelektualistkę, a to się nie mogło udać
— czytamy chwilę później.
To jednak nie koniec irracjonalnych tez „GW”. Posunięto się znacznie dalej, bo autorka przygotowała zestaw odpowiedzi, jakich w ocenie „GW” powinna udzielić Pierwsza Dama (SIC!) „i byłoby okej”.
Podsumowanie
Trudno oprzeć się wrażeniu, że każda z Pierwszych Dam, która nie będzie zwolenniczką postmarksizmu, genderyzmu i obyczajowości liberalnej dla „GW” zawsze będzie za mało postępowa i za mało „intelektualna”. Kłopot w tym, że te populizmy już wielokrotnie skompromitowały się w historii. Cóż, zdrowym rozsądkiem redaktorzy „GW” raczej nie grzeszą, nie brakuje im za to zapału do poniżania kolejnego prezydenta i jego żony, którzy nie są po ich myśli. Nie da się tego nazwać zachowaniem rozumnym.
CZYTAJ TAKŻE: Rękodzieło, rozmowy i słodkie warsztaty. Marta Nawrocka odwiedziła Koło Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” z Siemianówki
Robert Knap/”GW”
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753241-zenujacy-atak-gw-na-pierwsza-dame-za-wywiad-dla-tvn24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.