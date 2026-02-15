Joanna Scheuring-Wielgus popisała się skandaliczną wypowiedzią w programie Radia Zet. Europoseł z Lewicy skomentowała wypowiedź Pawła Sałka, posła PiS, który przypomniał słowa prezydenta, że gdyby coś się stało pierwszej osobie w państwie, to marszałek Włodzimierz Czaszasty pełniłby funkcję prezydenta. Zaznaczył przy tym, że już raz mieliśmy taką sytuację. Wówczas swoje trzy grosze wtrąciła Scheuring-Wielgus.
Problem Czarzastego z dopuszczeniem z klauzuli „ściśle tajne”
W programie Zetki „7 dzień tygodnia” zaproszeni gości poruszali m.in. sprawę marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i jego wschodnie kontakty towarzysko-biznesowe. Przypomnijmy, że Czarzasty, będąc jeszcze wicemarszałkiem i reprezentując Lewicę w sejmowej komisji ds. służb specjalnych, nie uzyskał dostępu do informacji objętych klauzulą „ściśle tajne”.
Powód był był prosty. Polityk nie wypełnił szczegółowej ankiety bezpieczeństwa. To warunek, umożliwiający służbom przeprowadzenie postępowania sprawdzającego i dopuszczenie do informacji o najwyższym stopniu tajności.
Jedno uderzenie serca od prezydentury
Problem Czarzastego był jednym z punktów omawianych podczas środowych obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wówczas prezydent Karol Nawrocki zaznaczył wagę tej sprawy, mówiąc, że:
Marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury. Gdyby Pan Bóg zdecydował się odwołać z tego świata Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dzisiaj, to jutro obowiązki prezydenta sprawowałby pan marszałek Czarzasty.
Scheuring-Wielgus: I to byłby wspaniały finał
W programie Radia Zet, jego słowa przytoczył poseł PiS, Paweł Sałek. Jego wypowiedź spotkała się z komentarzem Joanny Scheuring-Wielgus:
I to byłby wspaniały finał
— rzuciła europoseł z Lewicy, wzruszając ramionami.
Paweł Sałek początkowo nie dowierzał tym temu, co usłyszał. Ale polityk Lewicy potwierdziła, swoje słowa.
Zdumiony Sałek przypomniał, że już raz w Polsce mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Miał na myśli przejęcie obowiązków głowy państwa przez ówczesnego marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego po katastrofie smoleńskiej, w której zginął miedzy innymi prezydent Polski Lech Kaczyński.
„Jestem zażenowana”
Joanna Scheuring-Wielgus w programie stwierdziła też, że w ogóle nie widziała problemu związanego ze sprawą Czarzastego.
Czuje się zażenowana tym, że prezydent Nawrocki rzucił na tapetę [zapis oryginalnej wypowiedzi - przyp. red.] RBN-u temat, który zupełnie nie przystawał do tematu bezpieczeństwa
Mam wątpliwość czy wsadzenie tego punktu do RBN-u nie był koordynowany między prezydentem a mediami PiS-owskimi i Amerykanami
— stwierdziła poseł.
