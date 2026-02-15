„To już jest za późno [na spotkanie - przyp. -red.]. Minister Żurek dał się poznać jako prawny terrorysta. W Polsce nie mamy Prokuratora Krajowego działającego legalnie. Minister Żurek wydawał rozporządzenia, które stały w kolizji z Konstytucją RP. Zresztą wymagało to reakcji Kancelarii Prezydenta, minister Bogucki zgłosił to do prokuratury i TK” - mówił prezydent Karol Nawrocki na antenie Polsat News.
Gość Bogdana Rymanowskiego skomentował również sytuację zaistniałą między Włodzimierzem Czarzastym i ambasadorem Thomasem Rosem.
Być może zaskoczę pana redaktora, dla mnie jest rzeczą przyjemną, jeśli ambasador jakiegokolwiek państwa dyscyplinuje nawet naszego niedoskonałego, postkomunistycznego marszałka Sejmu, który oczywiście nie oddaje tego poczucia czy tych emocji, które noszę w sobie względem Polski. To nigdy nie jest dobre dla Polski, że druga osoba w państwie jest dyscyplinowana przez ambasadora i jeżeli maiłbym to chwalić, to myślę, że państwo będziecie zawiedzeni
— podkreślił prezydent.
Karol Nawrocki zwrócił uwagę na fakt, że on sam stara się utrzymywać dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
Przede wszystkim o kwestie pobytu żołnierzy amerykańskich w Stanach Zjednoczonych zadbałem osobiście na początku swojej prezydentury, lecąc do prezydenta Donalda Trumpa
— mówił i dodał, że „w Polsce żołnierze amerykańscy są niezbędni” oraz „dają poczucie bezpieczeństwa Polakom”.
„Będę bronił Cenckiewicza”
Karol Nawrocki zaznaczył też, że będzie „bronił ministra Cenckiewicza”.
Bo minister Cenckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych. Myślę, że druga strona powinna zająć się tym, co dzisiaj najważniejsze dla Polski. Czy druga osoba w państwie wypełniła ankietę bezpieczeństwa. Myślę, że druga strona powinna zareagować na to, że wiceszef polskiej dyplomacji przez długi czas nie posiadał poświadczenia bezpieczeństwa i tego typu rzeczy
— zauważył.
Prezydent został także zapytany o program dozbrajania SAFE.
Tutaj oczywiście jestem zwolennikiem przyglądania się temu w sposób umiarkowany i spokojny. Jest to jednak kredyt do 2070 roku. Z jednej strony wielka szansa, oczywiście, nie można wpadać w emocje zupełnie negatywne wokół programu SAFE, ale z drugiej strony nie można też wpadać w taki publicystyczny hurraoptymizm
— wskazał Karol Nawrocki.
