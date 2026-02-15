„Słyszymy, że firma, którą sprywatyzowali w ostatnich dwóch latach, Amunicja Polska, miała już kontrakt na 14 miliardów złotych za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj były poseł Platformy Obywatelskiej zarządza tą prywatną spółką, ma otrzymać gigantyczne pieniądze, gdzie nie ma ani zakładu produkcyjnego, ani żadnych pracowników, którzy mogliby to czynić”-powiedział był wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz w programie „Raport Extra” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do środków z programu SAFE.
Czy SAFE to w gruncie rzeczy KPO 2.0?
Bez wątpienia warunkowość, która jest wpisana do tego programu jednoznacznie wskazuje, że wszelkie mechanizmy, którymi dzisiaj Unia Europejska smaga, niepokorne kraje będzie realizowana
— wyjaśnił senator PiS.
