TYLKO U NAS. SAFE jak KPO? Senator Skurkiewicz ostrzega: "Przepalanie pieniędzy, jak w programie HORECA, gdzie będą dostawać tylko swoi"

Na zdjęciu senator PiS Wojciech Skurkiewicz / autor: Fratria
Na zdjęciu senator PiS Wojciech Skurkiewicz / autor: Fratria

Słyszymy, że firma, którą sprywatyzowali w ostatnich dwóch latach, Amunicja Polska, miała już kontrakt na 14 miliardów złotych za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj były poseł Platformy Obywatelskiej zarządza tą prywatną spółką, ma otrzymać gigantyczne pieniądze, gdzie nie ma ani zakładu produkcyjnego, ani żadnych pracowników, którzy mogliby to czynić”-powiedział był wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz w programie „Raport Extra” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do środków z programu SAFE.

Czy SAFE to w gruncie rzeczy KPO 2.0?

Bez wątpienia warunkowość, która jest wpisana do tego programu jednoznacznie wskazuje, że wszelkie mechanizmy, którymi dzisiaj Unia Europejska smaga, niepokorne kraje będzie realizowana

— wyjaśnił senator PiS.

