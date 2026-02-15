Posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, które zdecydowała się odejść z Polski 2050, na antenie Telewizji wPolsce24 zdradziła, że najpewniej z partii odejdzie szereg innych posłów. Zapalnikiem była tutaj przyjęta niedawno uchwała partii.
Rada Krajowa Polski 2050 przyjęła wczoraj „uchwałę pokojową”, zgodnie z którą członkowie tej partii mają nakaz „współpracy, dialogu i zakończenia sporów personalnych”. Przeciwnicy aktualnego kierownictwa Polski 2050 odczytali tę uchwałę jako próbę cenzury. Żaneta Cwalina-Śliwowska to pierwsza - i jak wynika z jej słów, najpewniej nie ostatnia - posłanka Polski 2050, która w reakcji na wspomnianą uchwałę postanowiła opuścić partię.
Nie da się wprowadzać pokoju uchwałami. Był czas od wyborów nowej przewodniczącej, była też wcześniej kampania wyborcza prowadzona przez obydwie panie, które zakwalifikowały się do II tury. To był czas na dialog i wypracowywanie rozwiązań. Nie można dawać szans z nieskończoność. Ja naprawdę jestem z tych ruchem związana od samego początku, od 2020 roku, kiedy Szymon Hołownia pierwszy raz wystartował w kampanii prezydenckiej. Bardzo dużo poświęciłam i włożyłam swojej energii, żeby ten ruch zbudować chociażby w swoim regionie. W momencie, kiedy już traci się nadzieję i następuje taka frustracja, że jednak tego dialogu nie ma, są tylko piękne słowa wygłaszane do mediów, to człowiek podejmuje takie decyzje
— mówiła Żaneta Cwalina-Śliwowska w programie Telewizji wPolsce24 „Budzimy się”.
CZYTAJ TAKŻE: Jest pierwsze odejście z Polski 2050! Partię opuszcza posłanka Cwalina-Śliwowska. „Myślę, że nie będzie pierwszą rezygnacją tego typu”
„Źle nie życzę Polsce 2050”
Ja źle nie życzę Polsce 2050, bo bardzo zaangażowałam się w ten projekt, bardzo w niego wierzyłam, natomiast widzę, że wszystko idzie w złym kierunku i takim kierunku, którego nie mogę zaakceptować. Uchwała podjęta przez Radę Krajową jest po pierwsze niedemokratyczna, zamyka drogę do pluralizmu w partii, do tego, żeby były różne głosy. (…) Nie ma miejsca na szerokie horyzonty myślowe i nie ma miejsca na szerokie dyskusje, wypracowywanie kompromisów
— zaznaczyła.
Jeżeli klub parlamentarny nie zbiera się, nie obraduje, nie ma tej dyskusji, to ciężko jest mówić też o tym, że partia będzie dobrze działała. (…) Jeżeli klub parlamentarny jest zabetonowany, to też można powiedzieć, że zabetonowana jest cała partia
— dodała.
Co jednak zaskakujące, na razie Cwalina-Śliwowska chce pozostać w klubie Polski 2050, chociaż odchodzi z tej partii. Dlaczego?
Pozostaję w klubie do czasu obowiązywania tej uchwały, czyli do 21 marca, żeby pokazać śmieszność i ułomność tej uchwały. Ona też mówi o tym, że nie można żadnych skutków dyscyplinarnych wyciągnąć wobec posłów, czyli właściwie pozwala mi na wszystko
— mówiła.
Kiedy merytorycznie na Radzie Krajowej ja i również inni posłowie wskazywaliśmy przykłady ułomności tej uchwały, to po prostu spotkaliśmy się z takim murem, gdzie nie słuchano tych argumentów, dlatego odchodzę z partii Polska 2050. złożę dokumenty w poniedziałek w biurze klubu w Sejmie, ale jednocześnie pozostanę w klubie tak długo, jak obowiązuje uchwała, żeby pokazać tę ułomność
— dodała.
Czy Cwalina-Śliwowska nie obawia się, że teraz zostanie wyrzucona z klubu Polski 2050?
Nie mogą w tej chwili, uchwała obowiązuje, czyli nie można do żadnej odpowiedzialności pociągnąć mnie w żaden sposób
— podkreśliła.
Posłanka odchodząca z Polski 2050 mówiła o tym, że szef klubu parlamentarnego tej partii Paweł Śliz „utracił jej zaufanie”.
Kilkakrotnie złamał regulamin, przede wszystkim złamał go nie zwołując posiedzeń klubu
— powiedziała.
Pierwsze dni funkcjonowania nowej przewodniczącej, pierwsze decyzje pokazały, że dużo się mówi o współpracy, o dialogu, o szerokości horyzontów, o tym, że musimy iść razem, natomiast wszystkie decyzje mówiły zupełnie co innego. Stąd utrata zaufania
— tłumaczyła.
„Nie jestem ostatnim posłem, który zrezygnuje”
Cwalina-Śliwowska spodziewa się, że w obecnej sytuacji dojdzie do podziału w Polsce 2050.
Prawdopodobnie partia się podzieli. Nie jestem ostatnim posłem, który zrezygnuje z członkostwa w Polsce 2050. Prawdopodobnie będę kolejni
— zdradziła, wskazując na niedawny apel 18 posłów Polski 2050 do działaczy tej partii, wymierzony w szefa klubu Pawła Śliza.
CZYTAJ TAKŻE: Znów rozgorzała walka w Polsce 2050! Do działaczy trafił list. Śliz nie wytrzymał: „Czas na kilka słów o kulisach tej ‘wojny’…”
To jest można powiedzieć większa połowa klubu. Myślę, że prawdopodobnie będzie taki scenariusz, że Polska 2050 zostanie w okrojonym składzie, natomiast ci wszyscy, którzy zdecydują się zrezygnować (…), mam nadzieję, że w duchu porozumienia i kolektywizmu będziemy próbowali nadal współpracować
— zaznaczyła.
Czy Cwalina-Śliwowska dołączyłaby do Koalicji Obywatelskiej, gdyby dostała taką propozycję?
Na dzisiaj nie zakładam żadnych scenariuszy, chcę po prostu poczekać na moich kolegów, na ich decyzje i wtedy razem zdecydujemy, co się wydarzy, jakie będą następne kroki. Natomiast jestem za tym (…) żebyśmy stworzyli oddzielny klub lub koło
— mówiła.
CZYTAJ TAKŻE:
— Potężna burza po Radzie Krajowej! Hennig-Kloska grzmi o „uchwale kagańcowej”. Leo oskarża: „Taki symboliczny koniec Polski 2050”
— Iskrzy w Polsce 2050! Posłanka nie wytrzymała. „Pod przywództwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz to dziś partia skrajnie niedemokratyczna”
Adam Stankiewicz/Telewizja wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753228-cwalina-sliwowska-kolejni-poslowie-odejda-z-polski-2050
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.