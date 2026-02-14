Wideo

Stand-uper zadrwił z Tuska i jego wyjaśniania afery Epsteina. "Miał to w 100 konkretach? Nie! Czyli ponad plan, nad program"

Mateusz Socha wyśmiał komisję ds. Epsteina Donalda Tuska / autor: Fratria
Premier Donald Tusk wprowadził w konsternację opinię publiczną, ogłaszając kilka dni temu, że Polska będzie… wyjaśniać międzynarodową aferę Epsteina, chociaż obecnie nasz kraj boryka się z wieloma innymi, zdecydowanie ważniejszy z punktu widzenia interesów naszego państwa problemami. Sprawa ta została wyśmiana przez znanego stand-upera Mateusza Sochę.

Mateusz Socha podczas swojego występu wyśmiał działania rządu Donalda Tuska.

Tusk założył komisję. Będzie komisja do spraw Epsteina, nie? I wszyscy mają: „w końcu, w końcu Tusk się za niego zabierze. Reforma służby zdrowia? J…ć, Epsteina dojeżdżamy”

— drwił.

Miał to w 100 konkretach? Nie! Czyli ponad plan, nad program

— kontynuował.

Słuchajcie, niesamowicie pracowity rząd i na czele komisji ma stanąć minister Waldemar Żurek. Wiecie, co to znaczy? Wiecie, co to znaczy? Że za parę dni się okaże, że to Ziobro r…a te dzieci

— szydził.

Komisja Tuska

Pod koniec stycznia Departament Sprawiedliwości USA opublikował ok. 3 mln stron dokumentów z akt sprawy nieżyjącego już Jeffreya Epsteina, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata. W dokumentach pojawiają się także wątki polskie.

Kilka dni później premier Tusk zapowiedział utworzenie zespołu ds. polskich wątków w tzw. aferze Epsteina, dodając, że będzie prosił prokuratorów i służby o szybką i szczegółową analizę każdego dostępnego dokumentu w tej sprawie.

Zespołowi przewodniczy minister Żurek w koordynacji z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim i ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.

