„Dzisiejsza uchwała kagańcowa przeszła stosunkiem głosów 27:26. Gdyby szef klubu parlamentarnego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Mirosława Suchonia w imieniu 10 parlamentarzystów i apelami posłów, m.in. Sławomira Ćwika, uzupełnił reprezentację klubu parlamentarnego w Radzie Krajowej, ta kompromitująca partię uchwała by nie przeszła. Odbieram to jako celowe i świadome działanie” - napisała posłanka Polski 2050 Ewa Szymanowska na portalu X, odnosząc się do przegłosowanej uchwały na Radzie Krajowej Polski 2050. Parlamentarzystka uderzyła także w przewodniczącą partii Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
Źródła zbliżone do zarządu Polski 2050 przekazały, że obradująca dzisiaj Rada Krajowa partii poparła uchwałę „w sprawie funkcjonowania partii Polska 2050 oraz podmiotów ją reprezentujących do czasu Zjazdu Krajowego” i domaga się w niej od członków powstrzymania się od zmian formalnych w podmiotach reprezentujących partię.
W dokumencie zadeklarowano, że takie działania podjęte są po wsłuchaniu się w głos członków i sympatyków partii „tych cichych bohaterów, których tytaniczny wysiłek i codzienna praca stały się fundamentem naszej obecności w parlamencie oraz rządzie oraz zmian formalnych”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jest pierwsze odejście z Polski 2050! Partię opuszcza posłanka Cwalina-Śliwowska. „Myślę, że nie będzie pierwszą rezygnacją tego typu”
Zgodnie z deklaracją uchwałę podjęto „przedkładając merytoryczne działania nad podziały, w dążeniu do wygaszenia sporów i umocnienia współpracy, która od początku była naszą największą siłą” i „szanując i uznając demokratyczny wynik wyborów wyrażony niemal stuprocentową frekwencją, która jest dowodem najwyższej odpowiedzialności za nasze ugrupowanie i Polskę”
„Uchwała kagańcowa”
Do sprawy odniosła się posłanka Ewa Szymanowska. Parlamentarzystka zaznaczyła, że od dłuższego czasu wstrzymywała się od zabierania głosu w mediach społecznościowych. Szymanowska dodała, że sprawy zaszły za daleko, dlatego postanowiła, że dłużej nie może milczeć.
Dzisiejsza uchwała kagańcowa przeszła stosunkiem głosów 27:26. Gdyby szef klubu parlamentarnego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Mirosława Suchonia w imieniu 10 parlamentarzystów i apelami posłów, m.in. Sławomira Ćwika, uzupełnił reprezentację klubu parlamentarnego w Radzie Krajowej, ta kompromitująca partię uchwała by nie przeszła. Odbieram to jako celowe i świadome działanie
— napisała parlamentarzystka na portalu X.
Zarzuty o blokowanie delegata i „metody Ziobry”
Szymanowska ostro skrytykowała działania władz ugrupowania przed Radą Krajową. Jak napisała, uniemożliwiono zwołanie Rady Regionu w województwie świętokrzyskim, by „zablokować wybór delegata w miejsce Rafała Kasprzyka”.
CZYTAJ TAKŻE: Znów rozgorzała walka w Polsce 2050! Do działaczy trafił list. Śliz nie wytrzymał: „Czas na kilka słów o kulisach tej ‘wojny’…”
Jej zdaniem były to „działania celowe, cyniczne i wzorowane na metodach Ziobry”. Bezpośrednio zwróciła się też do Szymona Hołowni, zarzucając mu, że nie posłuchał ostrzeżeń przed Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.
Mówiliśmy, że zabierze Ci partię i ją zniszczy. Nie chciałeś słuchać, a szkoda
— podkreśliła.
Utrata zaufania i oskarżenia o „skrajnie niedemokratyczną” partię
Szymanowska skrytykowała również szefa klubu parlamentarnego Pawła Śliza, twierdząc, że „stracił zaufanie”, a jego decyzje doprowadziły do obecnej sytuacji. Wytknęła odwołanie Aleksandry Leo oraz awans Bartosza Romowicza, który pisał o „puczu”.
Najmocniejsze słowa skierowała pod adresem Pełczyńskiej-Nałęcz, oceniając, że pod jej rządami „to dziś partia skrajnie niedemokratyczna, dopasowująca prawo i wewnętrzne zasady pod siebie”. Zapowiedziała jednak, że nie zamierza odchodzić z ugrupowania:
Nie odchodzę, bo jeszcze walczę w imieniu wielu ludzi […] Spodziewam się kolejnej fali hejtu […] Przeżyję.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trzęsienie ziemi w Polsce 2050! Partię może opuścić kilku posłów. „Nie wiem, czy ten klub przetrwa. Mam co do tego sporo wątpliwości”
xyz/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753212-iskrzy-w-polsce-2050-poslanka-z-zarzutami-wobec-pelczynskiej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.