Nie uznawali zasad wyboru do KRS. Teraz zgłaszają kandydatów tą samą metodą. Pawełczyk-Woicka: "To jednak żenada"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka (na zdjęciu) zwróciła uwagę na brak konsekwencji ws. zasad wybory członków Krajowej Rady Sądownictwa / autor: prezydent.pl
Przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka (na zdjęciu) zwróciła uwagę na brak konsekwencji ws. zasad wybory członków Krajowej Rady Sądownictwa / autor: prezydent.pl

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka zwróciła uwagę na brak konsekwencji ws. rozpoczecia procedury zgłaszania kandydatów do KRS. „Podpisać się pod apelem o rozliczenia, a potem popierać tych, co chcą trafić do tego organu” - wskazała.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wydał obwieszczenie o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów.

Jako że rządzącym nie udało się dokonać zmian w prawie związanym z KRS, koalicja 13 grudnia chce wybrać sędziów metodą, którą sami podważają. Sędziów wybranych na podstawie tych przepisów nazywają bowiem „neo-sędziami”. Gdy jednak oni dokonają wyboru, to wtedy nie będą to „neo-sędziowie”?

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rozpoczęła się procedura zgłaszania kandydatów do KRS według… starych zasad. Swoich nominatów też rządzący nazwą „neo-sędziami”?

Absurd wokół KRS

To pytanie zadają sobie także eksperci prawni.

Tak się zastanawiam, jak zbiorą podpisy pod listami poparcia do KRS ci wszyscy, którzy znieważali sędziów, którzy w 2018 i 2022 poparli kandydatów do KRS (‘liściarze!’), stawiali im zarzuty dyscyplinarne albo kazali wykreślić podpisy np spod wspólnego listu do Komisji Weneckiej?

— zapytał sędzia Konrad Wytrykowski ze stowarzyszenia Prawnicy dla Polski.

Na wpis zareagowała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Tak, jak zebrali 1000 podpisów sędziów w stanie czynnym pod apelem o rozliczenia (jesień 2023)

— wskazała.

Może tym razem będzie 800 podpisów, bo to jednak żenada. Podpisać się pod apelem o rozliczenia (z powodu ukształtowania KRS), a potem popierać tych, co chcą trafić do tego organu

— dodała.

CZYTAJ TAKŻE: Projekt ustawy Żurka ws. sędziów zmiażdżony w sejmowej komisji sprawiedliwości. Padły ostre słowa i propozycja kar. WIDEO

Adrian Siwek/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych