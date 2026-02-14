Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka zwróciła uwagę na brak konsekwencji ws. rozpoczecia procedury zgłaszania kandydatów do KRS. „Podpisać się pod apelem o rozliczenia, a potem popierać tych, co chcą trafić do tego organu” - wskazała.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wydał obwieszczenie o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów.
Jako że rządzącym nie udało się dokonać zmian w prawie związanym z KRS, koalicja 13 grudnia chce wybrać sędziów metodą, którą sami podważają. Sędziów wybranych na podstawie tych przepisów nazywają bowiem „neo-sędziami”. Gdy jednak oni dokonają wyboru, to wtedy nie będą to „neo-sędziowie”?
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rozpoczęła się procedura zgłaszania kandydatów do KRS według… starych zasad. Swoich nominatów też rządzący nazwą „neo-sędziami”?
Absurd wokół KRS
To pytanie zadają sobie także eksperci prawni.
Tak się zastanawiam, jak zbiorą podpisy pod listami poparcia do KRS ci wszyscy, którzy znieważali sędziów, którzy w 2018 i 2022 poparli kandydatów do KRS (‘liściarze!’), stawiali im zarzuty dyscyplinarne albo kazali wykreślić podpisy np spod wspólnego listu do Komisji Weneckiej?
— zapytał sędzia Konrad Wytrykowski ze stowarzyszenia Prawnicy dla Polski.
Na wpis zareagowała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Tak, jak zebrali 1000 podpisów sędziów w stanie czynnym pod apelem o rozliczenia (jesień 2023)
— wskazała.
Może tym razem będzie 800 podpisów, bo to jednak żenada. Podpisać się pod apelem o rozliczenia (z powodu ukształtowania KRS), a potem popierać tych, co chcą trafić do tego organu
— dodała.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/753210-wybor-do-krs-wedlug-starych-zasad-pawelczyk-woicka-reaguje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.