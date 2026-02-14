Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty został wybuczany na uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej
Przypominamy, że marszałek Czarzasty wzbudza ostatnimi czasy wiele kontrowersji. Polityk publicznie zaatakował prezydenta USA Donalda Trumpa, narażając na szwank relacje naszego kraju ze Stanami Zjednoczonymi.
Ogromne kontrowersje wzbudza także kwestia jego braku poświadczenia bezpieczeństwa oraz jego rosyjskie kontakty towarzysko-biznesowe.
Skandaliczny projekt
Warto przy tym dodać, że Włodzimierz Czarzasty udał się oddawać część bohaterom Armii Krajowej, niedługo po tym, jak domagał się odszkodowań dla „ofiar” polskich patriotów.
Marszałek wprowadził pod obrady Sejmu skandaliczny projekt ustawy autorstwa posłów lewicy, który ma przyznawać odszkodowania „ofiarom” Żołnierzy Wyklętych. Jego treść w trakcie pierwszego czytania prezentowała poseł Anna Maria Żukowska.
O tym, ile Czarzasty ma wspólnego z dziedzictwem Armii Krajowej, najlepiej świadczą jego oburzające poglądy na temat Armii Czerwonej, która w jego ocenie… przyniosła Polsce wyzwolenie.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej
W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej ulicami Warszawy przeszła Defilada Szacunku, która upamiętnia tę największą polską formację podziemną oraz jej żołnierzy. Zakończyła się pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości państwowe z udziałem m.in. kombatantów i przedstawicieli władz państwowych.
Święto obchodzone jest 14 lutego – w rocznicę powołania w 1942 r. przez gen. Władysława Sikorskiego Armii Krajowej jako kontynuatorki Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. AK była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
