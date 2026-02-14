„Zreaktywowana na totalną lipę przez Krauzego przedwojenna spółka ogrodnicza przejęła właśnie szkołę i przedszkole na Woli a teraz chce pięciu bloków spółdzielni Koło!” - napisał Jan Śpiewak na portalu X, odnosząc się do artykułu „Gazety Wyborczej”.
Reaktywacja dawnych roszczeń i spór o atrakcyjny grunt
Sprawa reprywatyzacyjna ponownie budzi emocje. Jak alarmuje Jan Śpiewak, chodzi o dramat kilkuset mieszkańców osiedla na warszawskiej Woli, położonego w sąsiedztwie Wola Park oraz stacji metra Ulrychów.
Afera reprywatyzacyjna wraca. Zreaktywowana na totalną lipę przez Krauzego przedwojenna spółka ogrodnicza przejęła właśnie szkołę i przedszkole na Woli a teraz chce pięciu bloków spółdzielni Koło!! Prokuratura umorzyła śledztwo z mojego zawiadomienia w tej sprawie w 2024 roku
— napisał aktywista na portalu X.
O sprawie jako pierwsza poinformowała „Gazeta Wyborcza”. Prywatna spółka domaga się ponad 30 mln zł, co daje średnio około 80 tys. zł na jedno mieszkanie. W pięciu z sześciu bloków - obejmujących łącznie 384 lokale, w większości spółdzielcze własnościowe - mieszkają głównie starsze osoby.
Tak naprawdę walka toczy się o grunt, a nie o odszkodowanie. Grunty są warte znacznie więcej niż mieszkania
— tłumaczył w rozmowie z „Faktem” Śpiewak.
Lokatorzy obawiają się, że mogą zostać zmuszeni do ponownego płacenia za swoje mieszkania, choć - jak podkreślają - wielu z nich nie dysponuje środkami, które pozwoliłyby na pokrycie ewentualnych roszczeń.
Od przedwojennych akcji do wielomilionowego pozwu
Korzenie konfliktu sięgają 1994 roku, gdy podmioty powiązane z Ryszardem Krauze zaczęły skupować przedwojenne akcje spółki C. Ulrich, niegdyś właściciela rozległych ogrodów na Woli. Na podstawie tych dokumentów reaktywowano spółkę, podobnie jak w głośnym przypadku firmy Giesche. Spór w Warszawie trwa do dziś - mimo że w 2024 roku śledztwo zostało umorzone, a podmiot pozostaje wpisany do rejestru. Prawa do roszczeń przejęła spółka Lokaty Budowlane, która wystąpiła przeciwko Skarbowi Państwa o 31 mln zł odszkodowania i zabiega o wpis do ksiąg wieczystych.
To absurd, bo przecież drogi i inne nieruchomości należą do Skarbu Państwa. Wyrok sądu zdziwił nas bardzo
— komentował w rozmowie z „Faktem” Śpiewak.
To, mówiąc delikatnie, bardzo dziwna decyzja
— dodał aktywista.
„Wrócił Tusk, wróciła dzika reprywatyzacja w Warszawie”
Do sprawy odniósł się również poseł PiS Sebastian Kaleta.
Wrócił Tusk, wróciła dzika reprywatyzacja w Warszawie! Patent na reaktywowaną spółkę. Blokowisko, szkoła, przedszkole. Wszystko ma przejść do handlarzy roszczeń. Zwrócę się w tej sprawie do min. Waldemara Żurka oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oczekując stanowczych działań na polu prawa cywilnego i KARNEGO!
— napisał na portalu X.
